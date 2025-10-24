Правительство Свердловской области выставило на продажу 50% акций ФК «Урал»
Правительство Свердловской области выставило на продажу 50% акций ФК «Урал». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Соответствующее постановление подписал губернатор региона Денис Паслер. Стоимость пакета оценивается в 12 миллионов рублей, торги планируют объявить в ближайшее время.
Футбольный клуб «Урал» вылетел из Российской Премьер-лиги в сезоне 2023/2024 и до сих пор не вернулся в высшую лигу. Несмотря на спортивный провал, власти и бизнес продолжают поддерживать клуб на прежнем финансовом уровне.
