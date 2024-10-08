В Подмосковье открылся новый сезон Ночной хоккейной лиги

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В прошедшие выходные в Подмосковье начался новый сезон Ночной хоккейной лиги — региональный этап XIV Всероссийского фестиваля среди любительских хоккейных команд. В сезоне 2024–2025 годов в четырёх дивизионах примут участие 67 команд, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Первые матчи состоялись в дивизионе «Лига надежды 18+», самом большом по количеству участников: в четырёх конференциях будут соревноваться 51 команда.
Кроме того, в рамках Ночной хоккейной лиги пройдут соревнования в дивизионах «Любители 40+», «Любители 50+» и «Лига мечты».
Отметим, что Ночная хоккейная лига состоит из двух этапов. Первый этап — региональный, он проходит в регионах России с сентября по март. Второй этап — фестиваль хоккея, который проходит в течение двух недель в Сочи. Победитель турнира в главном дивизионе получает Кубок Крутова и грант на строительство крытого ледового катка в своём регионе.
Ночная хоккейная лига является ведущей российской любительской спортивной организацией, не имеющей аналогов в стране и мире. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.
Ночная хоккейная лига проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»
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Кроме того, в рамках Ночной хоккейной лиги пройдут соревнования в дивизионах «Любители 40+», «Любители 50+» и «Лига мечты».
Отметим, что Ночная хоккейная лига состоит из двух этапов. Первый этап — региональный, он проходит в регионах России с сентября по март. Второй этап — фестиваль хоккея, который проходит в течение двух недель в Сочи. Победитель турнира в главном дивизионе получает Кубок Крутова и грант на строительство крытого ледового катка в своём регионе.
Ночная хоккейная лига является ведущей российской любительской спортивной организацией, не имеющей аналогов в стране и мире. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.
Ночная хоккейная лига проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»
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Дайана Хусинова