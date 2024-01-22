Представители Подмосковья завоевали золото на первенстве России по самбо

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Две золотые медали завоевали подмосковные самбисты на первенстве России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет проходило в Нижегородской области.
В соревнования приняли участие около 450 спортсменов из 8 округов России. По итогам первенства представители Московской области выиграли два золота.
Стоит отметить, что победители соревнований будут представлять страну в составе сборной на Играх БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 16 июня 2024 года.
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В соревнования приняли участие около 450 спортсменов из 8 округов России. По итогам первенства представители Московской области выиграли два золота.
«Чемпион мира 2023 года Эльмира Кахраманова из Воскресенска вновь доказала свое превосходство и завоевала золотую медаль в весовой категории 59 кг. Второе «золото» на счету представителя региона Степана Солдатенкова из Королёва в весовой категории свыше 98 кг», — отметили в министерстве.
Стоит отметить, что победители соревнований будут представлять страну в составе сборной на Играх БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 16 июня 2024 года.
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Мира Полтева