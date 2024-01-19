Российская теннисистка Тимофеева вышла в 4-й круг Australian Open

Фото: istockphoto/microgen
Российская теннисистка Мария Тимофеева, занимающая 170-е место в рейтинге WTA, сенсационно обыграла 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии и вышла в 1/8 финала. Благодаря этой победе россиянка поднялась сразу на 52 позиции в мировом рейтинге.
Первый сет у российской спортсменки не задался: она отпустила соперницу вперёд и позволила ей оторваться в счёте — 4:1. Однако затем Мария собралась, выровняла игру, догнала Хаддад-Майю в счёте, а затем дожала её на тай-брейке — 9:7. Во втором сете уже Тимофеева со старта ушла вперёд со счётом 3:0. Затем она позволила сопернице взять несколько геймов, но общего преимущества уже не упустила, завершив партию со счётом 6:3. Дебютантка турнира вышла в четвёртый круг, где встретится с украинкой Мартой Костюк, обыгравшей в 1/16 финала российскую теннисистку Элину Аванесян со счётом 2:6, 6:4, 6:4.
Читайте также:
Подмосковный теннисист Хачанов преодолел третий круг Australian Open
Мирра Андреева выиграла в 3-м круге Australian Open, уступая 1:5 в решающем сете
Медведев чудом ушёл от поражения во втором круге Australian Open-2024
Александр Бойцов