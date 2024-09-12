В Подмосковье состоится первый матч нового сезона волейбольной Суперлиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Первый матч нового волейбольного сезона российской Суперлиги состоится 16 сентября в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе: спортсменки клуба «Заречье-Одинцово» сразятся с красноярской командой «Енисей», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Встреча начнётся 19:00. Ведущим будет известный российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев», — отмечается в сообщении.Отмечается, что состав команды «Заречье-Одинцово» усилился двумя новыми волейболистками: к подмосковным спортсменкам присоединились Ева Павлович Мори из сборной Словении, а также чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр 2020 года в составе сборной Сербии Мина Попович. А главным тренером клуба стал Константин Ушаков, ранее возглавлявший столичный клуб «Динамо».
Календарь игр нового сезона Суперлиги размещён на официальном сайте команды «Заречье-Одинцово».
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