Роналдиньо вернулся в большой футбол спустя 11 лет
Легенда мирового футбола Роналдиньо вернулся на поле спустя 11 лет. Экс‑нападающий сборной Бразилии вошёл в стартовый состав итальянского клуба «Равенна» на матч 14‑го тура Серии C против команды «Форли».
Бразилец отыграл чуть больше 30 минут и ушёл на скамейку запасных. Последний раз Роналдиньо выходил на поле в официальном матче 26 сентября 2015 года — тогда он выступал за «Флуминенсе». О завершении профессиональной карьеры футболист объявил в январе 2018 года.
Новый этап в жизни спортсмена начался летом 2026 года: Роналдиньо заключил контракт с «Равенной» и одновременно вошёл в число акционеров клуба. По словам президента команды Иньяцио Чиприани, приглашение звезды стало воплощением давней мечты.
В послужном списке Роналдиньо — золото чемпионата мира 2002 года в составе сборной Бразилии и престижная награда «Золотой мяч», полученная в 2005 году. За годы карьеры форвард отметился 299 забитыми мячами.
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