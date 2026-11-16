Роналдиньо вернулся в большой футбол спустя 11 лет

16 ноября 2026, 04:58

Роналдиньо впервые за 11 лет вышел на футбольное поле в официальном матче

Роналдиньо (Фото: Instagram* / @ronaldinho)

Легенда мирового футбола Роналдиньо вернулся на поле спустя 11 лет. Экс‑нападающий сборной Бразилии вошёл в стартовый состав итальянского клуба «Равенна» на матч 14‑го тура Серии C против команды «Форли».