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Спортсмен из Британии пожаловался на червей в еде в Олимпийской деревне в Париже

Daily Mail: пловец пожаловался на червей в еде в Олимпийской деревне в Париже
06 августа 2024, 15:54
Фото: istockphoto/Ozii45

Фото: istockphoto/Ozii45

Британский спортсмен Адам Пити сообщил о червях в еде в Олимпийской деревне во Франции, сообщает The Daily Mail. Пловец отметил, что вариантов белковой пищи недостаточно.
«Длинные очереди, ожидание доходит до 30 минут. Спортсмены просто наказаны, я хочу есть мясо, оно нужно мне для выступлений, почему я должен что-то менять? Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей», — сказал он.

Пити подчеркнул, что персоналу необходимо лучше выполнять свои обязанности. Он считает, что именно спортсмены способны сделать ситуацию достоянием гласности.



Ранее сообщалось, что трое спортсменов из сборных Швейцарии и Бельгии по триатлону не станут принимать участие в эстафете из-за кишечной инфекции.

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Футбольные команды Подмосковья завоевали медали Спартакиады учащихся
06 августа 2024, 13:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряные медали выиграли команда девушек и команда юношей из Московской области на финальном этапе XII летней Спартакиады учащихся России по футболу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Подмосковная команда девушек в ходе турнира обыграла сборные Татарстана, Краснодарского края, Ленинградской области и Пермского края. В финале представительницы Московской области встретились со столичной сборной, матч завершился со счётом 1:0 в пользу москвичек. Подмосковная команда заняла второе место», — говорится в сообщении.
Юноши из Московской области на соревнованиях одержали победу над командами из Санкт-Петербурга, Свердловской области и Удмуртии и вышла в финал, где сразились за золотую медаль со сборной Москвы и проиграли со счётом 3:2, став серебряными призёрами Спартакиады.

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#футбол
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#московская область
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Сбивший планку гениталиями легкоатлет прокомментировал инцидент на Олимпиаде
Прыгун Аммирати, сбивший планку пенисом, сказал, что был рад повеселить публику
06 августа 2024, 09:56

Фото: istock / Marko Rupena

Французский прыгун с шестом Антони Аммирати, проваливший одну из попыток в квалификации на Олимпиаде в Париже, сбив планку гениталиями, прокомментировал инцидент. Комментарий спортсмена публикует Unilad.
21-летний француз не смог преодолеть высоту 5 метров и 70 сантиметров. Изначально он задел планку ногами, а затем окончательно сбил ее пенисом. Из-за этого Аммирати не смог попасть в финал соревнований и упустил шанс завоевать медаль.

«Это первый раз, когда я начал соревнование без какого-либо стресса. Поскольку я был полным аутсайдером, у меня была только одна цель: взаимодействовать с аудиторией. Я почти добился цели», — заявил он.
Антони добавил, что рад тому, что смог вызвать у людей улыбку и смех. Он выдвинул предположение, что это может стать началом чего-то удивительного.

Ранее сообщалось, что израильская пловчиха пропустила финал из-за ужина МОК. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#медаль
#инцидент
#олимпиада 2024
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Подмосковная гольфистка Гусева завоевала медаль международного турнира в США
06 августа 2024, 09:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка Наталия Гусева из Московской области выиграла серебряную медаль на международном турнире по гольфу, который проходил в городе Портленд американского штата Орегон, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Наталия Гусева, представляющая подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, сумела набрать в личном первенстве 20 очков. С таким результатом она вышла на второе место турнира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что золотую медаль соревнований выиграла Мория Джутанугарн из Таиланда.

В областном министерстве уточнили, что 21-летняя Наталия Гусева является единственной российской спортсменкой, которая смогла стать постоянным членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).

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#спорт
#гольф
#медаль
#сша
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0
Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов»
06 августа 2024, 00:48

Фото: istock/SergeyKlopotov

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0, сообщает Lenta.ru. Матч состоялся в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.
Московский «Спартак» одержал убедительную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 5 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счет на 29-й минуте. Полузащитник Данил Пруцев удвоил преимущество команды на 40-й минуте, а на 56-й минуте Угальде оформил дубль, доведя счет до разгромного.

После этой победы «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с шестью очками. В то время как «Крылья Советов» остаются на последнем 16-м месте, не набрав ни одного очка. Лидером турнира по-прежнему является петербургский «Зенит» с девятью очками.

В следующем туре «Спартак» встретится с грозненским «Ахматом», а «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 11 августа.

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#встреча
#спартак
#счёт
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Израильская пловчиха пропустила финал из-за ужина МОК
Спортсменка не явилась на финал на Олимпиаде из-за проблем с формой
05 августа 2024, 23:30

Фото: istock/24K-Production

Выступающая за сборную Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал заплыва на Олимпийских играх. Сообщается, что причиной стали проблемы с экипировкой и неожиданная смена участниц.
Спортсменка Горбенко не смогла участвовать в финальном заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 5 августа сообщил портал Ynetnews.

Горбенко заняла девятое место в полуфинале и не прошла в финал. Однако, после того как австралийка Элла Рэмзи снялась с соревнования из-за болезни, Горбенко оказалась первой запасной. Сообщается, что когда спортсменка направлялась на ужин МОК, ей сказали о необходимости выхода на старт, но из-за отсутствия экипировки, оставленной в комнате ожидания, она не смогла участвовать.

В результате в финальном заплыве участвовали семь спортсменок, а золотую медаль завоевала канадка Саммер Макинтош.

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#плавание
#олимпиада 2024
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Тарасова раскрыла цели США в стремлении очернить российских фигуристов
05 августа 2024, 22:11

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о том, что США стремятся очернить российских фигуристов для того, чтобы убрать конкурентов и выиграть.
Она подчеркнула, что у наших спортсменов «всё чисто».

«Я не знаю, что они знают и как они будут наносить нам удар. У нас все чисто. Им нужно это для того, чтобы выигрывать, а нас бы дисквалифицировали на несколько лет. Как раз Олимпиада подходит. Они бы без нас прекрасно разбирались», — поделилась в беседе с NEWS.ru Тарасова.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение о том, что атака США на российских фигуристов и гимнасток вызвана желанием Штатов внушить нашим спортсменам не выступать за нашу страну.

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#сша
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Депутат Журова объяснила атаку США на российских фигуристов и гимнасток
05 августа 2024, 21:58

Фото: iStock/Artur Didyk

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение о том, что атака США на российских фигуристов и гимнасток вызвана желанием Штатов внушить нашим спортсменам не выступать за нашу страну.
Парламентарий отметила, что подобные действия со стороны Вашингтона в адрес российских спортсменов были ожидаемыми.

«Они пытаются добиться того, чтобы поколения наших детей, их родители говорили о том, что за Россию не надо выступать. Потренировался и уехал в США или Канаду, в другие страны. Неважно, потеряетесь вы там или нет, но нечего выступать за Россию. Убегайте в другие страны, так как мы все равно будем преследовать, доставать с допингом и жизни не будет. Такой посыл», — заявила в беседе с NEWS.ru Журова.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев также комментировал информацию о готовящемся со стороны США репутационном ударе по российским спортсменам на Олимпийских играх.

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Байрамян назвал лучшего игрока РПЛ
Байрамян назвал Глушенкова лучшим в РПЛ
05 августа 2024, 21:17

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказал мнение о том, что спортсмен Максим Глушенков является лучшим игроком РПЛ.
«Можно ли назвать Глушенкова лучшим игроком Российской премьер-лиги на данный момент? Судя по тому, что все про него спрашивают, говорят, человек делает дубли, хет-трики, отдает ассисты — думаю, да. Сейчас он лучший игрок РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Байрамян.

Напомним, футболист Максим Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей.

Ранее бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча обеих команд, отметив, что в фаворитах у него всё-таки красно-белые.

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Тренер Балахнин назвал основные козыри «Зенита»
05 августа 2024, 21:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отнёс к главным достоинствам «Зенита» в этом сезоне быстроту и мотивацию игроков.
«Зенит» великолепно готов физически, это бросается в глаза. Игроки стали быстрее, мобильнее, мотивированнее. Глушенков добавил им новых красок. Но и стержневые игроки «Зенита» — Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сантос — сейчас выглядят очень хорошо. Они играют сильнее. И хотел бы отметить оборону петербуржцев. Все сейчас говорят о том, как и сколько «Зенит» забивает, но они ноль пропустили за три игры. Это очень важный фактор успеха», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Балахнин.

Он добавил, что игроки команды на поле более ответственно относятся к игре, что видно.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявлял, что команда превратилась в машину по завоеванию трофеев.

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#спорт
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