Спортсмен из Британии пожаловался на червей в еде в Олимпийской деревне в Париже

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Британский спортсмен Адам Пити сообщил о червях в еде в Олимпийской деревне во Франции, сообщает The Daily Mail. Пловец отметил, что вариантов белковой пищи недостаточно.
«Длинные очереди, ожидание доходит до 30 минут. Спортсмены просто наказаны, я хочу есть мясо, оно нужно мне для выступлений, почему я должен что-то менять? Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей», — сказал он.
Пити подчеркнул, что персоналу необходимо лучше выполнять свои обязанности. Он считает, что именно спортсмены способны сделать ситуацию достоянием гласности.
Ранее сообщалось, что трое спортсменов из сборных Швейцарии и Бельгии по триатлону не станут принимать участие в эстафете из-за кишечной инфекции.
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Никита Кротов