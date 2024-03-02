Президент FIFA выступил против синих карточек в футболе

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Президент FIFA Джанни Инфантино выступил категорически против введения в футболе синих карточек, сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис.
«ФИФА категорически против синих карточек... Красная карточка против синей карточки. Ни за что», — привел он слова Инфантино в соцсетях.
Ранее международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) начал тестирование синих карточек. Такая карточка удаляет футболиста с поля на 10 минут, если он совершит тактический фол или проявит несогласие с арбитром.
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