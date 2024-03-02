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Президент FIFA выступил против синих карточек в футболе

Президент FIFA Инфантино выступил против синих карточек в футболе
02 марта 2024, 02:49
Фото: IStock/ Denis Linine

Фото: IStock/ Denis Linine

Президент FIFA Джанни Инфантино выступил категорически против введения в футболе синих карточек, сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис.
«ФИФА категорически против синих карточек... Красная карточка против синей карточки. Ни за что», — привел он слова Инфантино в соцсетях.

Ранее международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) начал тестирование синих карточек. Такая карточка удаляет футболиста с поля на 10 минут, если он совершит тактический фол или проявит несогласие с арбитром.


Желтая и красная карточки были введены в 1970 году.

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Экс-чемпион мира по шахматам запустил вирусный пост в соцсети шуткой о похищении
NDTV: Легенда индийских шахмат Вишванатан Ананд напугал своих поклонников
02 марта 2024, 02:50

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

Бывший чемпион мира по шахматам, индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд в пятницу, 1 марта, написал в соцсети X о том, что его похитили, и обратился к подписчикам с просьбой об освобождении. По информации портала NDTV, этот пост очень быстро стал вирусным, однако на самом деле речь шла всего лишь о связанной с шахматами шутке.
«Александра Ботез сказала мне, что я должен решить шахматную позицию, чтобы завоевать свободу. Андреа спросила, что черные должны сыграть в этой позиции. Я сказал ей Kd5, и они отпустили меня <...> Поскольку это гонка, черные должны сыграть Kd5, замедляя переход белого короля к королеве. И ускоряя освобождение заложников!», — добавил позже Ананд в ветке обсуждений в сети X.

Александра Ботез и Андреа Ботез — шахматистки, которые также работают создателями контента в социальных сетях.

Вишванатан Ананд является пятикратным чемпионом мира по шахматам. Он также стал первым профессиональным гроссмейстером из Индии ещё в 1988 году и имеет восьмой по величине рейтинг ФИДЕ за все время. Многие эксперты считают, что никто не сделал больше него для популяризации шахмат в Индии и в целом в Азии, особенно среди детей и молодёжи.

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#спорт
#шахматы
#индия
#соцсети
#юмор
#похищение
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Манеж для тенниса и бадминтона на пять кортов открыли в Шаховской
01 марта 2024, 22:56

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

В городском округе Шаховская открыли новый теннисный манеж на пять кортов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Это значимое событие не только для округа, но и для всей Московской области. Объект муниципальный, а значит, больше детей сможет попробовать себя в теннисе. В церемонии открытия принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. С ним было достигнута договорённость о проведении на манеже соревнований областного уровня», – сказал глава министерства Алексей Перов.
Теннисный центр из пяти крытых кортов предназначен для соревнований и тренировок по теннису и бадминтону. Его общая площадь – 4,7 тыс. кв. м. Объект рассчитан на одновременное пребывание 40 человек. Строительство велось с 2022 года.

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#подмосковье
#московская область
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Тарпищев поздравил жителей Шаховской с открытием нового теннисного центра
01 марта 2024, 22:16

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Татьяна Рунова

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев приехал на открытие нового теннисного центра в Шаховской. Он пообщался с болельщиками, подписал желающим ракетки и поделился впечатлениями о новом спортивном объекте.
«Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в строительстве и организации этого праздника. Я восхищаюсь детьми, которые здесь присутствуют. Думаю, за вами будущее, потому что спорт — это навсегда. Если вы непобедимы в спорте, то вы непобедимы и в жизни, поэтому старайтесь достигать результатов, радуйте болельщиков и, прежде всего, ваших родителей», – обратился Тарпищев к присутствующим.
Заслуженный тренер поделился с присутствующими результатами, которыми российский теннис может гордиться.
«В прошлом году выиграли мы 611 международных турниров в 69 странах. Московская область одержала 140 международных побед. Это очень большая цифра. Сегодня мы по праву считаемся одной из ведущих теннисных стран мира», — добавил Тарпищев.
Как сообщили в подмосковном Минспорта, теннисный манеж на пять кортов открылся в городском округе Шаховская 1 марта. Общая площадь манежа - 4,7 тыс. кв. м. Строительство велось с 2022 года.

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#спорт
#теннис
#шаховская
#подмосковье
#московская область
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Российского теннисиста Рублёва сняли с турнира в Дубае за мат во время полуфинала
Российского теннисиста Рублёва дисквалифицировали в полуфинале турнира в Дубае
01 марта 2024, 19:31

Фото: РИА Новости/Александр Джорович

Российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, получил дисквалификацию в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) против казахстанца Александра Бублика (23-й в мировом рейтинге). Причиной стала ненормативная лексика в адрес линейного арбитра.
Инцидент произошёл в самой концовке матча, в третьем сете при счёте 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу теннисиста из Казахстана. Рублёву надо было во что бы то ни стало брать гейм, чтобы свести партию к тай-брейку. В одном из розыгрышей линейный арбитр показал, что мяч после удара Бублика попал в корт, в то время, как россиянин был уверен, что был аут.

«Ты серьёзно? Ты серьёзно сейчас, блин (в оригинале — нецензурное ругательство - прим. ред.)?», — обратился Рублёв к судье.

После этого другой арбитр, который понимал русский язык, подошёл к судье на вышке, которая в свою очередь вызвала супервайзера турнира. Рублёв пытался оправдаться, утверждая, что вообще не говорил с арбитром по-русски, но ему не поверили. После совещания судей и супервайзера российскому теннисисту было засчитано техническое поражение. В финал вышел Бублик. Рублёв лишится всех рейтинговых очков и заработанных на турнире в Дубае призовых денег.

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#русский язык
#инцидент
#теннис
#судья
#турнир
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Футболиста Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае
01 марта 2024, 19:29

Фото: iStock/gorodenkoff

Футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, 29 февраля Промес с футбольной командой должен был вылететь из Дубая в Санкт-Петербург, однако, его задержали на паспортном контроле и доставили в полицейский участок.

14 февраля суд на Родине футболиста, в Нидерландах, заочно приговорил Промеса к лишению свободы за контрабанду наркотиков. После этого нидерландское СМИ сообщило, что страна ведёт переговоры с ОАЭ об экстрадиции спортсмена.

Однако, как сообщает Baza, футболиста всё же выпустили из полиции. Покидать страну ему пока нельзя. При этом, у Промеса есть вид на жительство в ОАЭ.

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#оаэ
#футбол
#нидерланды
#спартак
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Дмитрий Егоров: Суммарно Промес может получить 11 лет тюрьмы
01 марта 2024, 18:45

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Вчера стало известно, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес был задержан при прохождении паспортного контроля в ОАЭ и не смог улететь со сборов вместе с командой. Выяснилось, что его арестовали за то, что он спровоцировал ДТП, а больше за то, что скрылся с места аварии.
Ситуацию прокомментировал известный блогер и спортивный журналист, президент клуба футбольной медиа-лиги «БроукБойз» Дмитрий Егоров. Он отметил, что об аварии, в которую Промес попал между двумя сборами, давно известно и удивился, что об этом заговорили только сейчас, передаёт сетевое издание Sports.ru. Интересно, что прокуратура Нидерландов узнала о задержании футболиста только после того, как им начали звонить представители российских СМИ. Голландцы сразу же начали требовать экстрадиции игрока, так как на родине он объявлен в международный розыск.

Егоров напомнил, что в 2023 году Промес был приговорён судом в Нидерландах к 18 месяцам тюрьмы за то, что напал с ножом на своего кузена. В феврале 2024 года по новому заочному приговору он получил ещё шесть лет, на этот раз за контрабанду кокаина. За бегство с места ДТП он может получить четыре года тюремного заключения, таким образом в сумме бывший футболист голландской сборной может провести за решёткой 11,5 лет. Но блогер полагает, что его просто экстрадируют на родину, и там он отсидит только за преступления совершённые в Нидерландах, а в ОАЭ отделается штрафом.

Фото: istockphoto/efks

Стоит вспомнить, что в сентябре Промес устроил скандал в одном из отделов полиции Москвы, куда приехал выручать своих друзей, задержанных, кстати, по подозрению в нахождении в состоянии наркотического опьянения. Вместо того, чтобы попытаться уладить дело мирным путём, футболист и по совместительству криминальный авторитет принялся оскорблять полицейских, скандалить, и сам чудом избежал ареста.

Дмитрий Егоров назвал Промеса реальным кандидатом на премию Дарвина, и с этим определением трудно не согласиться. Зачем он, зная о существовании договора об экстрадиции между его страной и ОАЭ, поехал туда? Никто не сможет на этот вопрос. Журналист оценил вероятность возвращения Промеса в Россию в 20%. А вероятность для «Спартака» без него обыграть «Зенит» в предстоящем 2 марта «дерби двух столиц» Егоров считает равной нулю.

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#приговор
#дтп
#прокуратура
#розыск
#сми
#блогер
#футболист
#нидерланды
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Подмосковные росгвардейцы взяли серебро чемпионата Центрального округа по шахматам
01 марта 2024, 16:14

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сборная Главного управления Росгвардии по Московской области заняла второе место на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии России по шахматам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.
«Турнир проходил в гостинице «Националь» в Москве. В нём участвовали 50 военнослужащих и сотрудников соединений, воинских частей и территориальных органов Центрального округа Росгвардии. Они разделились на 30 команд. Состязание проходило в формате быстрых шахмат по швейцарской системе, где определились лучшие игроки, которые сразились в финальных поединках», – говорится в сообщении.
В результате подмосковные росгвардейцы заняли второе место в общекомандном зачёте, получив серебро. Победителей и призёров наградили медалями, кубками и грамотами.

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#росгвардия
#спорт
#шахматы
#турнир
#московская область
#подмосковье
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«Химки» досрочно стали чемпионами регулярного сезона баскетбольной Суперлиги
01 марта 2024, 15:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетболисты «Химок» досрочно обеспечили себе первое место в регулярном чемпионате Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
За четыре тура до конца регулярки подмосковный клуб стал недосягаем для преследователей из «Темп-СУМЗ», «Динамо» и «Иркута». На счету химчан – 23 победы в 26 матчах, у трёх ближайших преследователей – по 18.
«В последней игре «Химки» на выезде уступили «Иркуту» со счётом 83:57. Однако главные преследователи клуба – «Темп-СУМЗ» и «Динамо» – тоже потерпели поражения, но на домашних площадках. Таким образом, подмосковная команда будет иметь преимущество своего паркета на всех стадиях плей-офф. И это делает её недосягаемой для соперников», – говорится в сообщении
До поражения «Иркуту» «Химки» за сезон уступили лишь дважды – с разницей в счёте 8 и 4 очка.

Следующий матч подмосковный клуб проведёт 3 марта во Владивостоке с местным «Динамо».

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#минспорт мо
#химки
#бк химки
#баскетбол
#подмосковье
#московская область
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В Госдуме объяснили, почему не могут помочь футболисту «Спартака» Промесу
Депутат ГД Журова: Россия не поможет Промесу из-за отсутствия у него гражданства
01 марта 2024, 14:47

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В Объединённых Арабских Эмиратах полиция задержала футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, и команда улетела в Москву без него. Депутат Госдумы Светлана Журова сказала, что Россия не может вмешаться, так как у игрока нет российского гражданства.
В разговоре с порталом Metaratings.ru олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и парламентарий отметила, что Промесу в его ситуации вообще опасно был ехать в ОАЭ. Если у арабской страны и Нидерландов есть договор о выдаче преступников, футболиста депортируют и он предстанет перед судом.

Напомним, 32-летний гражданин Нидерландов Квинси Промес объявлен на родине в международный розыск. В июне 2023 года голландский суд приговорил его к полутора годам тюремного заключения за нападение с ножом на кузена. В феврале 2024 года футболист был осуждён ещё на шесть лет за контрабанду наркотиков.

В Объединённых Арабских Эмиратах с бывшим игроком сборной Нидерландов остались два представителя службы безопасности московского клуба. Завтра, 2 марта, в Санкт-Петербурге состоится «дерби двух столиц», матч «Зенит» - «Спартак». Судя по всему, Промес «красно-белым» в нём помочь не сможет. Более того, российская сторона не в состоянии оказать помощь и ему самому из-за отсутствия у нападающего гражданства РФ.

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