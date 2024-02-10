В футболе будут применяться карточки в цветах украинского флага

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует начать тестирование синих карточек, которые появятся у арбитров вместе с уже существующими жёлтыми и красными. Пока это не затронет крупнейшие турниры.
Как сообщает агентство The Telegraph, Федерация футбола Англии планирует начать использовать нововведение на ранних этапах национального кубка. Синие карточки, пришедшие в футбол из регби, уже активно применяются судьями в низших английских лигах. Её обладателем становится футболист, который позволил себе сорвать атаку соперника или вступить в перепалку с официальным лицом матча. Нарушитель покидает поле на 10 минут.
Любопытно, что сначала карточки хотели сделать оранжевыми, но потом остановились на синем цвете, чтобы чётко отличать её, в том числе и на экране телевизора, от красных и жёлтых. Футболист, получивший две синие карточки, становится счастливым обладателем жёлтой. Этот факт вызвал особенно язвительные комментарии злоязычных пользователей интернета, так как такое сочетание полностью повторяет цвета украинского флага.
С лёгкой руки президента МОК Томаса Баха, чиновников Всемирного антидопингового агентства и прочих федераций и функционеров, спорт уже давно перестал быть вне политики. Поэтому не приходится удивляться, что зарубежные футбольные болельщики в одном из постов написали, что теперь игрокам за плохое поведение грозит отправка на Украину.
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Любопытно, что сначала карточки хотели сделать оранжевыми, но потом остановились на синем цвете, чтобы чётко отличать её, в том числе и на экране телевизора, от красных и жёлтых. Футболист, получивший две синие карточки, становится счастливым обладателем жёлтой. Этот факт вызвал особенно язвительные комментарии злоязычных пользователей интернета, так как такое сочетание полностью повторяет цвета украинского флага.
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Александр Бойцов