Президент ФТАР Агапитов: Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год

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Всемирные Игры дружбы перенесены на 2025 год. Об этом заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
О переносе соревнований он сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению в Новосибирской области чемпионата России по тяжелой атлетике. Глава ФТАР также добавил, что российские тяжелоатлеты рассматривали Игры дружбы как главный старт сезона и под них была свёрстана вся подготовка. Он также добавил, что штангисты получили предложения от ряда стран для проведения совместных сборов и матчевых встреч.
Проведение Всемирных Игр дружбы было запланировано в период с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Старты включают в себя проведение соревнований по 33-м летним видам спорта. В марте 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призывал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.
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