Достижения.рф

Президент РФС назвал легенду «Динамо»

Президент РФС Колосков назвал нападающего Тюкавина легендой «Динамо»
Фото: istockphoto/Pixfly

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал мнение генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова, назвав нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина легендой клуба.



В матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» Тюкавин забил свой 57-й гол за «Динамо», превзойдя результат Кевина Кураньи (56). Он стал лучшим бомбардиром команды в XXI веке.

«Статус легенды присваивается не по выслуге лет, а по достижениям. Костя легенда, конечно. Я бы согласился со словами Пивоварова», — прокомментировал Колосков Metaratings.ru.

Воспитанник академии «Динамо» выступает за основу с 2021 года. В 173 матчах за клуб на его счету 56 голов и 36 результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2030 года, а рыночная стоимость форварда, по данным Transfermarkt, составляет 15 млн евро. В текущем сезоне РПЛ он отметился шестью забитыми мячами.

После 23 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре команда 13 апреля на выезде встретится с «Акроном». Начало игры — в 17:15 по московскому времени.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0