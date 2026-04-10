Президент РФС назвал легенду «Динамо»

Президент РФС Колосков назвал нападающего Тюкавина легендой «Динамо»
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал мнение генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова, назвав нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина легендой клуба.
В матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» Тюкавин забил свой 57-й гол за «Динамо», превзойдя результат Кевина Кураньи (56). Он стал лучшим бомбардиром команды в XXI веке.
«Статус легенды присваивается не по выслуге лет, а по достижениям. Костя легенда, конечно. Я бы согласился со словами Пивоварова», — прокомментировал Колосков Metaratings.ru.
Воспитанник академии «Динамо» выступает за основу с 2021 года. В 173 матчах за клуб на его счету 56 голов и 36 результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2030 года, а рыночная стоимость форварда, по данным Transfermarkt, составляет 15 млн евро. В текущем сезоне РПЛ он отметился шестью забитыми мячами.
После 23 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре команда 13 апреля на выезде встретится с «Акроном». Начало игры — в 17:15 по московскому времени.