Президент УНИКСа Богачев не подтвердил информацию об уходе Перасовича из клуба
Президент баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев в интервью «ТИ-Спорту» опроверг информацию о том, что главный тренер Велимир Перасович покидает казанскую команду.
Богачев сообщил, что у Перасовича есть срок до 30 июня, чтобы определиться, подписывать ли ему контракт. Президент УНИКСа отметил, что тренер трудится в команде уже четыре года, а его семья и дети находятся на родине.
С 2021 года казанский УНИКС возглавляет Велимир Перасович. Благодаря усилиям хорватского специалиста команда стала чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне 2022/2023 и успешно выступала в Евролиге в предыдущем сезоне. В текущем сезоне УНИКС уступил в финале ЦСКА со счётом 0-4, завоевав серебряные медали.
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