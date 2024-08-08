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Президент ВФГБК назвал участницу ОИ из России никчемной спортсменкой

Президент ВФГБК Архипов назвал каноистку Ромасенко никчемной спортсменкой
08 августа 2024, 18:54
Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов оценил выступление каноистки Олеси Ромасенко на летних Олимпийских играх–2024. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Архипов назвал россиянку никчемной спортсменкой. По его мнению, каноистке следует заканчивать карьеру в большом спорте.

Президент ВФГБК также задался вопросом, каким образом Ромасенко удалось попасть на Олимпиаду–2024.



Накануне Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал Игр на дистанции 200 метров.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#игры
#олимпиада 2024
#спортсмены
#россия
Васильев назвал WADA ручной организацией
08 августа 2024, 18:52

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о неповсеместном распространении Всемирного антидопингового кодекса на американских спортсменов.
«WADA создано для всех, кроме Америки. Сколько было прецедентов, когда американские спортсмены, нарушавшие допинговый кодекс, уходили от ответственности. Либо надо менять кодекс WADA, либо создавать другую организацию. Это ручная организация. Хотя Банька и руководит WADA, и делает высказывания, обличающие США, но всё это — 100% показуха. Сделать вид, что для Америки нет исключений, — это враньё», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Васильев.

Ранее международный олимпийский комитет провёл в Париже церемонию награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на Играх-2022 в Пекине.

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#олимпиада
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Спортсмен из Подмосковья стал чемпионом мира по восточным боевым единоборствам
08 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представитель Московской области Андрей Гросул выиграл золотую медаль на чемпионате мира по восточным боевым единоборствам, организованном во Вьетнаме, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль Андрей Гросул завоевал в дисциплине «вьет во дао». Подмосковный спортсмен выступал в весовой категории более 90 килограммов», — отмечается в сообщении.
Всего российская команда завоевала на этих соревнованиях завоевала 12 медалей, из них четыре — высшего достоинства, три серебряные и пять бронзовых. Такой результат позволили российской сборной выйти на второе место в общекомандном зачёте чемпионата. Первое место досталось команде Вьетнама, а замкнула тройку лидеров сборная Франции.

Чемпионат мира по восточным боевым единоборствам проводился в городе Хошимин с 31 июля по 7 августа.

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#московская область
#подмосковье
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Студент из Луховиц завоевал медаль турнира по армрестлингу
08 августа 2024, 12:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Дэнис Демидов, обучающийся в Луховицком авиационном техникуме, занял третье место на Третьем открытом турнире по армрестлингу, который проводился в городском округе Луховицы, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В турнире приняли участие свыше ста человек из различных городов Подмосковья, а также из Москвы, Тулы, Рязани и Твери. По итогам соревнований Дэнис Демидов поднялся на третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Турнир проводился на уличной сцене луховицкого дома культуры «Старт». Почётными гостями спортивного мероприятия стали многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов Денис Цыпленков и заслуженный мастер спорта России по армрестлингу Расул Чотчаев.

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#спорт
#медаль
#луховицы
#турнир
#студент
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В Подмосковье в День физкультурника проведут более 300 спортивных мероприятий
08 августа 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 300 спортивно-массовых мероприятий будет организовано на территории Московской области в День физкультурника, который отмечается 10 августа, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«По всему Подмосковью пройдут праздники и фестивали, спартакиады и соревнования по различным дисциплинам, показательные выступления, открытые тренировки, весёлые старты мастер-классы и многое другое», — говорится в сообщении.
Ожидается, что всего в областном празднике спорта примут участие свыше 50 тысяч человек. Самые масштабные мероприятия намечены в Наро-Фоминском городском округе, Зарайске, Чехове, Мытищах и Балашихе.

В министерстве отметили, что спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника пройдут в соответствии с целями федерльной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
#подмосковье
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Украинскую каноистку на Олимпиаде заставили закрасить фразу из-за признаков пропаганды
Украинскую каноистку Рыбачок на Играх заставили закрасить часть надписи на лодке
08 августа 2024, 08:47

Фото: iStock/Damien VERRIER

Украинскую каноистку Анастасию Рыбачок на Олимпиаде заставили закрасить на лодке часть фразы «I am Ukrainian». Об этом пишет «Страна».
Уточняется, что в данной надписи увидели «признаки пропаганды». Сама спортсменка не согласилась с этим.

По ее словам, МОК запрещает размещать политические лозунги, однако ее надпись указывает на принадлежность к стране и не является пропагандой чего-либо. Она добавила, что это крайне важно.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы изъяли из посылки книгу о Владимире Зеленском. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#игры
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#олимпиада
#украина
#спортсмены
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Отобранные у российских фигуристов золотые медали вручили американцам
МОК в Париже вручил фигуристам сборных США и Японии медали Олимпиады-2022
07 августа 2024, 19:41

Фото: iStock/BrianAJackson

Международный олимпийский комитет провел в Париже церемонию награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на Играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония состоялась в Парке чемпионов около Эйфелевой башни. Американской сборной были вручены золотые медали, японцам — серебряные.

Фигуристы сборной России должны были получить бронзу, однако их не пригласили на торжественное мероприятие. В МОК, комментируя отсутствие российских спортсменов, сообщили, что не пригласили их из-за логистических проблем и действующего отстранения Олимпийского комитета России.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#олимпиада 2024
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Кержаков: «Зенит» сейчас на ходу
07 августа 2024, 19:06

Фото: iStock/TuiPhotoengineer

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился, как проходит работа команды в начале сезона.
«Мы сейчас на ходу. Много забиваем, потому что исполнительское мастерство игроков «Зенита» высокое. Новички здорово влились в команду, себя проявляют. Макс Глушенков, сами видите, как играет. С первых тренировок было понятно, что он футболист высокого класса игрок. Матчи это подтвердили. Он не выпадает, хорошо заполняет зоны в центре поля, чувствует партнеров», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кержаков.

Он отметил, что тренировочный процесс команды сейчас на довольно высоком уровне.

По словам Кержакова, результативность «Зенита» — заслуга тренерского штаба команды.

Ранее бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отнёс к главным достоинствам «Зенита» в этом сезоне быстроту и мотивацию игроков.

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#спорт
#футболист
#рпл
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Новиков назвал лучшего тренера ЦСКА в российской истории
07 августа 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказал мнение о том, что Валерий Газзаев является лучшем тренером команды в российской истории.
Также Новиков поздравил его с юбилеем – Газзаеву исполнилось 70 лет!

«Хочу пожелать здоровья, это самое главное в жизни человека! Как оценю вклад Газзаева в историю ЦСКА? Его работа была крайне продуктивной! Он смог победить не только в чемпионате России, но и в Кубке УЕФА. Могу ли я назвать его лучшим тренером в истории клуба? На данный момент Газзаев является лучшим тренером ЦСКА в российской истории», – поделился в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

По его мнению, чтобы повторить успех тренера, нам необходимо вернуться в еврокубки.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявлял, что частые замены футболистов команды в перерыве помогают в трудных ситуациях.

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#тренер
#работа
#футбол
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Стало известно, с кем хочет расстаться «Спартак»
«Спартак» планирует найти замену Медине
07 августа 2024, 18:45

Фото: iStock/Алексей Филиппов

«Спартак» ищет варианты для продажи парагвайского полузащитника Хесуса Медины.
Также клуб планирует освободить легионерские места в заявке на сезон за счёт футболистов Кристофера Мартинса и Шамара Николсона. Как пишет Metaratings.ru, «Спартак» намерен приобрести левого защитника и опорного полузащитника. При этом отмечается, что на каждой позиции планируется найти двух примерно равнозначных футболистов.

Напомним, сейчас «Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко похвалил игру аргентинского футболиста Эсекьеля Барко, отметив, что он стал буквально ключевым приобретением команды.

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