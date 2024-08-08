Президент ВФГБК назвал участницу ОИ из России никчемной спортсменкой

Фото: РИА Новости/Александар Джорович
Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов оценил выступление каноистки Олеси Ромасенко на летних Олимпийских играх–2024. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Архипов назвал россиянку никчемной спортсменкой. По его мнению, каноистке следует заканчивать карьеру в большом спорте.
Президент ВФГБК также задался вопросом, каким образом Ромасенко удалось попасть на Олимпиаду–2024.
Накануне Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал Игр на дистанции 200 метров.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Президент ВФГБК также задался вопросом, каким образом Ромасенко удалось попасть на Олимпиаду–2024.
Накануне Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал Игр на дистанции 200 метров.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова