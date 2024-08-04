Продюсеры церемонии открытия ОИ обратились в прокуратуру из-за угроз убийством

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Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже обратились в прокуратуру после поступивших в их адрес угроз убийством. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.
Отмечается, что прокуратура приняла эти заявления и поручила правоохранительным органам разобраться в ситуации и провести расследование.
Ранее художественный руководитель церемонии открытия игр Тома Жолли обратился в полицию также из-за поступивших в его адрес угроз.
Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа. Церемония открытия вызвала всплеск негодования общественности. Многие люди из разных стран мира возмутились пародией на произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», представленной представителями ЛГБТ*-сообщества. МОК извинилась за такую постановку.
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Ранее художественный руководитель церемонии открытия игр Тома Жолли обратился в полицию также из-за поступивших в его адрес угроз.
Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа. Церемония открытия вызвала всплеск негодования общественности. Многие люди из разных стран мира возмутились пародией на произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», представленной представителями ЛГБТ*-сообщества. МОК извинилась за такую постановку.
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*запрещённая в России экстремистская организация
Анастасия Чинкова