Соревнования по плаванию на открытой воде в Сене оказались под угрозой отмены

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Турнир по плаванию на открытой воде на летних Олимпийских играх-2024 в Париже вряд ли будут проводить на Сене. Об этом судья Алексей Калинин написал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось об отмене тренировочных заплывов триатлонистов. Причиной такого решения могло стать возможное загрязнение реки из-за прошедшего сильного дождя. Смешанная триатлонная эстафета должна была состояться 5 августа.
Калинин уточнил, что в настоящее время решается вопрос о проведении соревнований в понедельник или во вторник, 6 августа.
Однако он добавил, что соревнования по плаванию уже точно не будут проходить на открытой воде в Сене.
Напомним, что женский заплыв на 10 километров должен состояться 8 августа, а на следующий день пройдёт заплыв мужчин.
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Калинин уточнил, что в настоящее время решается вопрос о проведении соревнований в понедельник или во вторник, 6 августа.
Однако он добавил, что соревнования по плаванию уже точно не будут проходить на открытой воде в Сене.
Напомним, что женский заплыв на 10 километров должен состояться 8 августа, а на следующий день пройдёт заплыв мужчин.
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Анастасия Чинкова