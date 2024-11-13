Щитов объяснил пятый подряд проигрыш СКА

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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что периодически спады происходят у всех. Так он объяснил тот факт, что СКА проиграли пять матчей подряд.
«Бывают такие моменты. СКА старается играть ярко. Спады у всех происходят. Мне кажется, мало таких команд как «Локомотив», которые просто идут и у всех выигрывают. Ярославцы здорово играют. На этом этапе это эталонная команда. Молодёжь там здорово выглядит, каждый знает, что ему делать. Питеру этого пока не хватает. «Армейцы» стараются действовать хорошо, но бывают спады», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Щитов.
А вратарь юниорской сборной России по хоккею Пётр Андреянов заявил о пользе выступления на Кубке Будущего против молодёжных команд.
«Это очень важно, поскольку мы ещё молоды и фактически только делаем первые шаги в МХЛ. Считаю, когда выступаешь на таких соревнованиях, сталкиваешься с новой реальностью и взрослеешь немного быстрее. Такие вещи не проходят бесследно», – поделился в беседе с RT Андреянов.
Ранее обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко комментировал «Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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