«Зенит-Казань» уже 20 лет является главным клубом России по волейболу

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Главным клубом России по волейболу уже на протяжении 20 лет остается «Зенит-Казань», пишет портал Metaratings.ru.
Как отмечают обозреватели, путь клуба начался в «нулевых», и уже в 2004 году волейболисты берут первый трофей. Победа ознаменовала блестящее будущее «Зенита-Казани». Команда является фаворитом на внутренних аренах, еврокубках и клубных чемпионатах.
В качестве подтверждения вышесказанного, авторы приводят небольшую статистику. Согласно ей, клуб «Зенит-Казань» стал чемпионом России в 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 годах.
Затем несколько лет становился победителем Лиги чемпионов, а именно, в 2008, 2012, 2015, 2016-м.
Кубок России доставался волейболистам в 2009, 2014, 2015 и 2016-м, а обладателем Суперкубка России «Зенит-Казань» стала в 2010, 2011, 2012, 2015, 2016-м.
Последняя золотая Лига чемпионов у игроков состоялась в 2018 году.
Ранее эксперт раскрыл, в чем секрет доминирования ВК «Зенит-Казань».
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В качестве подтверждения вышесказанного, авторы приводят небольшую статистику. Согласно ей, клуб «Зенит-Казань» стал чемпионом России в 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 годах.
Затем несколько лет становился победителем Лиги чемпионов, а именно, в 2008, 2012, 2015, 2016-м.
Кубок России доставался волейболистам в 2009, 2014, 2015 и 2016-м, а обладателем Суперкубка России «Зенит-Казань» стала в 2010, 2011, 2012, 2015, 2016-м.
Последняя золотая Лига чемпионов у игроков состоялась в 2018 году.
Ранее эксперт раскрыл, в чем секрет доминирования ВК «Зенит-Казань».
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Никита Кротов