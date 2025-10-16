В Казахстане 19-летний футболист скончался после того, как ему стало плохо на поле
В Казахстане 19-летний футболист клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу умер после матча
Нападающий казахстанского клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу почувствовал себя плохо во время матча 25-го тура Первой лиги чемпионата Казахстана и скончался после него. Погибшему футболисту было 19 лет, сообщили на странице Instagram* «Хан-Тенгри».
Инцидент произошел во время игры против «Экибастуза» в Алма-Ате. На 62-й минуте состояние Тулеу ухудшилось. Опустившись на газон, он попросил партнера по команде размять ему ноги. Когда футболисту не стало лучше, его решили передать врачам. Парня экстренно унесли с поля на носилках.
Позже появилась информация о его гибели.
«Футбольный клуб «Хан-Тенгри» с глубокой скорбью сообщает, что сегодня внезапно скончался наш игрок Диас Тулеу. (...) Светлая память о Диасе навсегда останется в наших сердцах», — говорится в публикации Instagram*.
Тулеу был воспитанником футбольного клуба «Кайрат», в сезоне 2024/2025 перешел в «Хан-Тенгри» на правах свободного агента. За это время он принял участие в более чем 20 матчах, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
Казахстанская федерация футбола выразила соболезнования родным игрока и пообещала провести тщательное расследование причин трагедии.
