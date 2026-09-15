«Так мне и надо»: Дмитрий Губерниев удивился успехам «Динамо» и ждёт продолжения
Губерниев: «Динамо» налаживает игру и уже борется за чемпионство в РПЛ
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что игра московского «Динамо» налаживается, несмотря на неудачный старт команды в сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
В беседе с Metaratings.ru Дмитрий заявил, что не ожидал от команды улучшения игры.
«Я по-прежнему не очень верю в Шварца, но будет прекрасно, если команда будет бороться за титул до конца. Так мне и надо за моё неверие. Они уже в тройке и прямо сейчас борются за чемпионство. Но посмотрим, что будет дальше. Буду рад, если так всё и продолжится», — сказал Губерниев.После восьми туров в нынешнем сезоне РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице с 16 очками. В следующем туре команда Сандро Шварца на выезде сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 17 сентября и начнётся в 18:30 по московскому времени.