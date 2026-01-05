Путин назвал возвращение паралимпийцам из РФ гимна и флага большой общей победой
Президент РФ Владимир Путин назвал большой победой возвращение российским паралимпийцам гимна и флага на соревнованиях. Об этом говорится в его поздравлении Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня создания.
Путин подчеркнул, что Паралимпийский комитет России (ПКР) объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья, помогая им заниматься адаптивным спортом и физической культурой. Это способствует раскрытию их талантов, развитию твёрдого характера и силы духа.
Благодаря слаженной и последовательной работе ПКР, российские паралимпийцы достигают выдающихся результатов на международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы, а также летние и зимние Паралимпийские игры, отметил глава государства.
