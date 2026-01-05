Путин назвал возвращение паралимпийцам из РФ гимна и флага большой общей победой

05 января 2026, 11:30

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин назвал большой победой возвращение российским паралимпийцам гимна и флага на соревнованиях. Об этом говорится в его поздравлении Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня создания.