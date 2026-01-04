Участниками «Забега желаний» в Раменском стали 180 человек

04 января 2026, 19:22

оригинал Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

«Забег желаний» состоялся на лыжероллерной трассе у спорткомплекса «Борисоглебский» в Раменском. В нём приняли участие 180 человек. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.





Особенностью забега стало то, что бегуны писали пожелания и обещания самому себе на наступивший год прямо на нагрудных номерах.



