Участниками «Забега желаний» в Раменском стали 180 человек
«Забег желаний» состоялся на лыжероллерной трассе у спорткомплекса «Борисоглебский» в Раменском. В нём приняли участие 180 человек. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.
Особенностью забега стало то, что бегуны писали пожелания и обещания самому себе на наступивший год прямо на нагрудных номерах.
Почётными гостями мероприятия стали многократный чемпион России по современному пятиборью Вячеслав Бардышев, чемпион мира по спортивной аэробике Василий Козырев, бегун, участник Олимпийских игр в Атланте Борис Кавешников и другие титулованные спортсмены. После завершения забега всех участников ждал чай со сладостями.«Спортсменам предложили на выбор две дистанции: на пять километров или на символичные 2026 метров. Люди бежали не на рекорды, а в удобном для себя темпе. Некоторые пришли с детьми и домашними животными», — говорится в сообщении.