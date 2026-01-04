Достижения.рф

Участниками «Забега желаний» в Раменском стали 180 человек

оригинал Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

«Забег желаний» состоялся на лыжероллерной трассе у спорткомплекса «Борисоглебский» в Раменском. В нём приняли участие 180 человек. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.



Особенностью забега стало то, что бегуны писали пожелания и обещания самому себе на наступивший год прямо на нагрудных номерах.

«Спортсменам предложили на выбор две дистанции: на пять километров или на символичные 2026 метров. Люди бежали не на рекорды, а в удобном для себя темпе. Некоторые пришли с детьми и домашними животными», — говорится в сообщении.
Почётными гостями мероприятия стали многократный чемпион России по современному пятиборью Вячеслав Бардышев, чемпион мира по спортивной аэробике Василий Козырев, бегун, участник Олимпийских игр в Атланте Борис Кавешников и другие титулованные спортсмены. После завершения забега всех участников ждал чай со сладостями.
Лев Каштанов

