Режиссер «Легенды № 17» высказался об идее снять фильм про Овечкина

Николай Лебедев (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)
Режиссер фильма «Легенда № 17» о советском хоккеисте Валерие Харламове Николай Лебедев объявил, что еще не думал о картине про российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
В воскресенье спортсмен стал лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив в своей 1487-й игре 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Грецтки. Лебедев подчеркнул, что сначала ему должно поступить соответствующее предложение.
Режиссер назвал спортсмена выдающимся хоккеистом и мастером. Он отметил, что осознает, какой огромный труд стоит за этими цифрами и рекордами. Овечкин проявил самоотверженность и самопожертвование, уточнил Лебедев.
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«Замечательно, что происходит взятие новых высот. У меня к Овечкину особое отношение: он зять Веры Глаголевой, я очень любил ее и ценил», — объяснил Лебедев в беседе с NEWS.ru.
Режиссер назвал спортсмена выдающимся хоккеистом и мастером. Он отметил, что осознает, какой огромный труд стоит за этими цифрами и рекордами. Овечкин проявил самоотверженность и самопожертвование, уточнил Лебедев.
«О фильме пока я не думал. Пусть сначала поступит предложение — потом будем рассматривать», — обратил внимание Лебедев.
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Ольга Енгалычева