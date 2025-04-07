Форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах, став лучшим бомбардиром в истории лиги. Бывший тренер футбольной сборной России Валерий Газзаев назвал это достижение событием планетарного масштаба.