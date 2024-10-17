Путин рассказал, сколько жителей России занимаются спортом

Фото: сайт Кремля
Президент Владимир Путин заявил, что в России систематически занимаются спортом около 76 млн — это 57% населения. Такое заявление глава государства сделал 17 октября в Уфе, где открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
Владимир Путин подчеркнул, что число занимающихся спортом людей нужно увеличивать.
В этот четверг Путин участвует в презентации новых спортивных объектов, которые открыли в регионах России в этом году. Например, в Уфе открылся комплекс для гребного слалома, в Нефтекамске — новый спортивный комплекс «Амфибия», в Перми — многофункциональный спорткомплекс «Энергия». А в Дзержинске Нижегородской области запустили региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.
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«Сейчас таких людей у нас порядка 76 млн человек. Это почти 57% граждан, здесь нам есть, куда расти», — цитирует президента ТАСС.
В этот четверг Путин участвует в презентации новых спортивных объектов, которые открыли в регионах России в этом году. Например, в Уфе открылся комплекс для гребного слалома, в Нефтекамске — новый спортивный комплекс «Амфибия», в Перми — многофункциональный спорткомплекс «Энергия». А в Дзержинске Нижегородской области запустили региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.
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Лия Мурадьян