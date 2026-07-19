Пьяный хоккеист «Металлурга» Вовченко на гидроцикле сбил женщину с ребенком
Бывшая жена нападающего магнитогорского «Металлурга» Даниила Вовченко Яна заявила, что хоккеист, катаясь на гидроцикле в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину с ребенком на сапборде. Об этом она сообщила в своем Instagram*.
По словам экс-жены хоккеиста, инцидент произошел днем. Она утверждает, что минимум шесть человек, включая пострадавших, рассказали ей о произошедшем. Ребенок чуть не утонул, женщина получила ушибы, а инвентарь был утерян.
«Вовченко спрятался за гидроциклом, когда у него хотели взять номер. Дал левый. Я дала правый и посоветовала обратиться в органы», — написала Яна.В сентябре 2024 года она объявила о разводе с мужем, обвинив его в многочисленных изменах, а затем — в употреблении наркотиков. Судебные заседания по разделу имущества продолжаются.
Вовченко выступает за «Металлург» с 2024 года, в прошлом сезоне КХЛ он провел 70 матчей, забросил 16 шайб и отдал 22 результативные передачи.