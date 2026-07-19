Пьяный хоккеист «Металлурга» Вовченко на гидроцикле сбил женщину с ребенком

19 июля 2026, 16:01

Даниил Вовченко (Фото: РИА Новости/Ильнар Тухбатов)

Бывшая жена нападающего магнитогорского «Металлурга» Даниила Вовченко Яна заявила, что хоккеист, катаясь на гидроцикле в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину с ребенком на сапборде. Об этом она сообщила в своем Instagram*.





По словам экс-жены хоккеиста, инцидент произошел днем. Она утверждает, что минимум шесть человек, включая пострадавших, рассказали ей о произошедшем. Ребенок чуть не утонул, женщина получила ушибы, а инвентарь был утерян.

«Вовченко спрятался за гидроциклом, когда у него хотели взять номер. Дал левый. Я дала правый и посоветовала обратиться в органы», — написала Яна.