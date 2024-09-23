Подмосковные конькобежцы успешно выступили на первом этапе Кубка России по шорт-треку

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены Московской области успешно выступили на первом этапе Кубка России по шорт-треку, завоевав пять медалей на всероссийских соревнованиях. В копилку подмосковных атлетов одна серебряная и две бронзовые награды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Серебряную медаль на дистанции 1000 метров среди женщин завоевала Фаиля Аймалетдинова. Первое место заняла спортсменка из Санкт-Петербурга, а бронзовую медаль выиграла конькобежка из Челябинской области.
Женская команда завоевала бронзовую медаль Кубка России, заняв третье место в эстафете на 3000 метров. Первое и второе места достались командам из Санкт-Петербурга и Краснодарского края соответственно.
Кроме того, сборная Подмосковья добавила еще одну бронзовую медаль в смешанной эстафете на 2000 метров. Первые места завоевали представители Санкт-Петербурга, второй стали спортсмены из Москвы.
На Всероссийском турнире "Кубок Семёна Елистратова" по шорт-треку в смешанной эстафете на 3000 метров среди юниоров 18–19 лет команда Московской области также финишировала второй и удостоилась серебряных медалей. Первые места заняли спортсмены из Москвы, а бронзовыми призерами стали конькобежцы из Нижегородской области.
Среди юниоров 18–19 лет на дистанции 1500 метров Зорик Чогандорян занял третье место, в то время как первых два места достались атлетам из Ярославской области и Москвы.
Первый этап Кубка России и всероссийские соревнования по шорт-треку проходили с 19 по 22 сентября 2024 года в Уфе и включали соревнования для мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, а также эстафеты на 3000 и 5000 метров и смешанные эстафеты на 2000 метров. Второй этап Кубка России запланирован на октябрь в Санкт-Петербург.
Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».
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Женская команда завоевала бронзовую медаль Кубка России, заняв третье место в эстафете на 3000 метров. Первое и второе места достались командам из Санкт-Петербурга и Краснодарского края соответственно.
Кроме того, сборная Подмосковья добавила еще одну бронзовую медаль в смешанной эстафете на 2000 метров. Первые места завоевали представители Санкт-Петербурга, второй стали спортсмены из Москвы.
На Всероссийском турнире "Кубок Семёна Елистратова" по шорт-треку в смешанной эстафете на 3000 метров среди юниоров 18–19 лет команда Московской области также финишировала второй и удостоилась серебряных медалей. Первые места заняли спортсмены из Москвы, а бронзовыми призерами стали конькобежцы из Нижегородской области.
Среди юниоров 18–19 лет на дистанции 1500 метров Зорик Чогандорян занял третье место, в то время как первых два места достались атлетам из Ярославской области и Москвы.
Первый этап Кубка России и всероссийские соревнования по шорт-треку проходили с 19 по 22 сентября 2024 года в Уфе и включали соревнования для мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, а также эстафеты на 3000 и 5000 метров и смешанные эстафеты на 2000 метров. Второй этап Кубка России запланирован на октябрь в Санкт-Петербург.
Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который является частью национального проекта «Демография».
Дайана Хусинова