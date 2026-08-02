Достижения.рф

Пётр Гуменник вернулся в Россию после трёхмесячной стажировки в США

Фигурист Гуменник продолжит подготовку к новому сезону в Санкт-Петербурге
Пётр Гуменник (Фото: Instagram* / @petr_og)

Российский фигурист Пётр Гуменник завершил трёхмесячные тренировочные сборы в США и вернулся в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Sport24.



Во время межсезонья спортсмен тренировался в Лос-Анджелесе под руководством известного специалиста Рафаэля Арутюняна. После окончания стажировки Гуменник продолжит подготовку к предстоящему сезону уже в России.

Для фигуриста это уже второе межсезонье, которое он проводит в группе Арутюняна. Среди учеников именитого тренера — олимпийский чемпион Нэйтан Чен, чемпионка США Эшли Вагнер, а также действующий американский фигурист Илья Малинин, с которым специалист сотрудничает в качестве тренера-консультанта.

Пётр Гуменник является чемпионом России 2026 года, серебряным призёром национального первенства 2023 года и бронзовым призёром чемпионата России 2024 года. Также в его активе три победы в финале Гран-при России (2023, 2025 и 2026 годы) и бронза этапа серии Гран-при Rostelecom Cup 2020 года.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0