Пётр Гуменник вернулся в Россию после трёхмесячной стажировки в США
Российский фигурист Пётр Гуменник завершил трёхмесячные тренировочные сборы в США и вернулся в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Sport24.
Во время межсезонья спортсмен тренировался в Лос-Анджелесе под руководством известного специалиста Рафаэля Арутюняна. После окончания стажировки Гуменник продолжит подготовку к предстоящему сезону уже в России.
Для фигуриста это уже второе межсезонье, которое он проводит в группе Арутюняна. Среди учеников именитого тренера — олимпийский чемпион Нэйтан Чен, чемпионка США Эшли Вагнер, а также действующий американский фигурист Илья Малинин, с которым специалист сотрудничает в качестве тренера-консультанта.
Пётр Гуменник является чемпионом России 2026 года, серебряным призёром национального первенства 2023 года и бронзовым призёром чемпионата России 2024 года. Также в его активе три победы в финале Гран-при России (2023, 2025 и 2026 годы) и бронза этапа серии Гран-при Rostelecom Cup 2020 года.
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