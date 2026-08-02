Пётр Гуменник вернулся в Россию после трёхмесячной стажировки в США

02 августа 2026, 23:01

Фигурист Гуменник продолжит подготовку к новому сезону в Санкт-Петербурге

Пётр Гуменник (Фото: Instagram* / @petr_og)

Российский фигурист Пётр Гуменник завершил трёхмесячные тренировочные сборы в США и вернулся в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Sport24.