«Ради чего всё это?»: Ставиский призвал Валиеву бороться за нейтральный статус

21 октября 2026, 21:34

Фигурист Ставиский: Камиле Валиевой нужно бороться за нейтральный статус

Камила Валиева (Фото: Telegram @kamilavalieva26official)

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказал мнение, что Камиле Валиевой стоит продолжать добиваться нейтрального статуса для участия в международных турнирах.





Ранее стало известно, что Валиева намерена добиваться возвращения нейтрального статуса после решения Международного союза конькобежцев (ISU). В беседе с Metaratings.ru Ставиский ответил на это, что бороться нужно в любом случае.

«Она хочет соревноваться, поэтому нужно бороться. К чему это приведёт, я не знаю. От многих факторов зависит. Но если есть желание соревноваться, надо бороться за этот статус, чтобы выйти на соревнования. Думаю, так и будут делать. Иначе ради чего всё это?» — сказал он.