Радимов назвал предположительного победителя в матче «Краснодара» с «Ростовом»

На автодроме Moscow Raceway под Волоколамском 14 и 15 сентября состоится седьмой этап чемпионата и Кубка России по кольцевым автогонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг. За два дня пройдёт 11 гонок, по итогам которых станут известны имена первых победителей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.