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Радимов назвал предположительного победителя в матче «Краснодара» с «Ростовом»

Радимов выразил уверенность в победе «Краснодара»
13 сентября 2024, 19:16
Фото: iStock/ь:Rost-9D

Фото: iStock/ь:Rost-9D

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение о том, что в матче «Краснодара» с «Ростовом» победу одержит первый.
«Краснодар» не проиграл в этом сезоне ни одного матча, в прошлом туре крупно выиграл у «Локомотива». Я думаю, команда почувствовала уверенность в своих силах. «Ростов» тоже хорошая, крепкая команда, но против «Краснодара», да еще и на его поле выиграть не сможет. Скорее всего, «Краснодар» победит», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Радимов.

Он добавил, что «Краснодар» всё больше набирает силу и вскоре сможет навязать серьезную конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.



Ранее бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказывал мнение о том, что подбор игроков у «Динамо» качественнее, чем у ЦСКА.

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#краснодар
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#футбол
#матч
Барриос заявил об огромном потенциале Глушенкова
13 сентября 2024, 19:09

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что новый футболист петербургской команды Максим Глушенков обладает большим потенциалом.
«Макс попал в топовое окружение, в команду с очень сильными игроками, которые и помогли ему так круто проявить себя. Он обладает огромным потенциалом, и в «Зените» ему удалось быстро раскрыть его, потому что с первого дня ему дали почувствовать себя здесь своим. Я очень рад за него! Мы все ждём его возвращения на поле», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Барриос.

Напомним, в июле этого года Максим Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива.

Ранее полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра заявлял, что считает лучшим футболистом РПЛ на данный момент полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

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#рпл
#футбол
#спорт
#спортсмены
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Горохова объяснила разрыв контрактов спонсоров с МОК
13 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/tupungato

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова заявила, что разрыв контрактов компаний -спонсоров Олимпиад с Международным олимпийским комитетом вызван поведением самой организации, которая стала полностью подконтрольна США.
«Олимпийские игры уже не такие как прежде, это можно назвать американским придатком. Я выступала в 1968 году, тогда у меня брали контроль, давали паспорт, что я — женщина, это делал МОК в той стране, куда мы приезжали на Игры. Спонсоры, вероятно, разрывают контракты из-за поведения МОК, отсутствия в соревнованиях ряда стран. Организаторы перестали быть объективными», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Гороховой.

Зато популярность Российской премьер-лиги возросла. Так, на старте сезона 2024/25 посещаемость РПЛ увеличилась на 3%. Как пишет Metaratings.ru, в сравнении с прошлым сезоном аудитория игр чемпионата России по футболу увеличилась на 327 болельщиков.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская комментировала Олимпийские игры в Париже, выразив свое недовольство одним словом – «гадкие».

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#тренер
#контроль
#рпл
#игры
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#спорт
#олимпиада
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#политика
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Более 100 пилотов выйдут на старт кольцевых автогонок под Волоколамском
13 сентября 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На автодроме Moscow Raceway под Волоколамском 14 и 15 сентября состоится седьмой этап чемпионата и Кубка России по кольцевым автогонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг. За два дня пройдёт 11 гонок, по итогам которых станут известны имена первых победителей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Всего в соревнованиях примут участие более 100 титулованных пилотов. Подмосковье будут представлять 12 спортсменов. Сергей Иевлев (Красногорск), Кирилл Киракозов (Мытищи), Евгений Самойлов (Истра) и Алексей Хаиров (Балашиха) будут соревноваться в классе Спортпрототип CN.

В классе GT4 на старт выйдут Алексей Несов (Королёв), Андрей Солуковцев (Люберцы), Никита Силаев (Красногорск) и Светлана Горбунова (Клин).

Иван Овсиенко (Чехов) и Николай Виханский (Балашиха) поборются за призовые места в классе Супер-продакшн.

В классе Туринг-лайт выступит Андрей Масленников (Королёв), а в классе S1600 регион – Артём Волков (Фрязино).

Как отметили в министерстве, соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
#автомобили
#гонка
#подмосковье
#московская область
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Угаров назвал Дзюбу миной замедленного действия
13 сентября 2024, 15:56

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявил, что экс-нападающий петербуржцев Артём Дзюба является миной замедленного действия для «Акрона», куда он перешёл.
«Выбор «Акрона» – замечательный, выбор Дзюбы – прекрасный. Наконец-то футболист, чемпион опустился до дна турнирной таблице, чтобы помочь команде остаться в РПЛ. И тут возникает вопрос – кто кого утопит? Или Дзюба утопит «Акрон», или «Акрон» утопит Дзюбу. У Артёма все хорошо начиналось с «Локомотивом», а потом вдруг почему-то тренер стал им недоволен. И у «Акрона» они тоже возникнут. Дзюба – это мина замедленного действия», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Угаров.

А представитель форварда Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что переход футболиста в команду не был спланированным в последний момент.

«Вариант с «Акроном» возник не в последний момент. Когда трансферное окно открылось, мы общались с руководством клуба на предмет возможного подписания контракта, но у Артёма было большое желание остаться в Московском регионе. Увы, не срослось, поэтому вернулись к диалогу с тольяттинским клубом. Условия соглашения и прочие нюансы урегулировали быстро, после чего ударили по рукам», — рассказал RT Гольдман.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин также комментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон».

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#спорт
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#рпл
#дмитрий булыкин
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На Всероссийские соревнования парусных яхт в Москве зарегистрировались 27 экипажей
На Всероссийские соревнования парусных яхт зарегистрировались 27 экипажей
13 сентября 2024, 15:36

Фото: iStock / msan10

На Пироговском водохранилище в Москве 20-22 сентября пройдут Всероссийские соревнования на парусных яхтах «Кубок-6МХ», организованные часовым заводом «Лолет-Хронос». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Это будет уже седьмой по счёту кубок, организованный этим заводом.
«Флот состоит из спортивных яхт российской постройки МХ700. На регату зарегистрировались 27 экипажей. Не менее половины – представители бизнес-среды Москвы, Подмосковья и России, а также топ-менеджеры и маркетологи, команда блогеров, две команды инвалидов с бионическими протезами. Все они впервые встанут под парус и примут участие в настоящих спортивных соревнованиях наряду с любителями парусного спорта, у которых есть опыт участия в них», – отметили организаторы.
На мероприятие приглашены команда космонавтов с правнуком Циолковского – главным специалистом корпорации «Энергия». Для участников запланирован сеанс радиосвязи с МКС с возможностью задать 10 вопросов космонавтам на станции.

Организаторы готовят почтовый набор, посвящённый 300-летию морской почты. Это марка-виньетка, карточка и конверт. На процедуру специального гашения марки и на церемонию награждения победителей приглашены директор Почты России, президент Музея Мирового океана и другие официальные лица.

Спецгашение марки состоится 21 сентября, а награждение победителей – 22 сентября.

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14 сентября в Московской области состоится традиционный фестиваль волейбола

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#яхты
#регата
#соревнования
#водохранилище
#москва
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14 сентября в Московской области состоится традиционный фестиваль волейбола
13 сентября 2024, 11:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Одинцовском районе 14 сентября пройдёт VI ежегодный фестиваль волейбола Московской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В мероприятии, которое проводится уже в шестой раз, примут участие 28 смешанных команд юношей и девушек 2010–2011 годов рождения из образовательных учреждений Одинцовского района и Краснознаменска.

Соревнования состоятся на футбольном поле Центрального стадиона, где будут установлены семь мобильных волейбольных площадок. Участники получат поддержку от волейболисток ВК «Заречье-Одинцово» и спортсменок отделения волейбола областного «Училища олимпийского резерва № 2», которые присоединятся к мероприятию.

В рамках фестиваля также состоится презентация команды Суперлиги ВК «Заречье-Одинцово».

Организаторами фестиваля — группа компаний «Садовое кольцо», подмосковный «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6», администрация Одинцовского района, Московская областная федерация волейбола и гимназия Святителя Василия Великого.

Событие проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
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#волейбол
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Подмосковные софтболистки завоевали Кубок России
13 сентября 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда женского софтбольного клуба «Карусель» из Московской области завоевала золото Кубка России, а ещё одна команда из Подмосковья — «Звезда» — заняла третье место, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В матче за первое место «Карусель» встретилась со столичной командой «Индианс» и одержала победу со счётом 5:3», — говорится в сообщении.
Отмечается, что третье место команда «Звезда» отвоевала в игре с представительницами ещё одного подмосковного клуба — «ОСШОР» из Одинцовского округа.

В министерстве также сообщили, что клуб «Карусель» представляет Рузский городской округ, а «Звезда» — Центр спортивной подготовки № 1 Московской области.

Финальный этап софтбольного Кубка России проходил 12 сентября в подмосковном посёлке Тучково.

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#рузский городской округ
#московская область
#подмосковье
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В Котельниках для школьников провели занятие по спортивному ориентированию
12 сентября 2024, 20:01

Фото: пресс-служба г. о. Котельники

В Кузьминском лесопарке для детей и подростков провели занятие по спортивному ориентированию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Под руководством опытного инструктора Еленой Раздрогиной участники начали занятие с разминки. Далее ребята должны были пройти по заданному маршруту, используя карту, и найти все контрольные пункты, обозначенные на ней. Каждому из участников нужно было не только найти эти пункты, но и верно отметить их расположение на карте с использованием компаса», – говорится в сообщении.
Несмотря на некоторые трудности, с которыми столкнулись юные ориентировщики, они справились с заданием и нашли все контрольные пункты.

В завершение ребята отправились на поиски особого контрольного пункта, где их ожидал сладкий подарок.

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#спорт
#подмосковье
#московская область
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Сааведра назвал лучшего футболиста РПЛ на данный момент
Сааведра определил Глушенкова лучшим футболистом РПЛ
12 сентября 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра заявил, что считает лучшим футболистом РПЛ на данный момент полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
«Лучший футболист РПЛ сейчас? 100% — Глушенков, причём с большим отрывом. Он меня очень сильно удивил, когда мы играли против «Локомотива». Он делает разницу на поле, я уверен, что сможет заиграть в большом европейском клубе. В «Зените» он продолжает демонстрировать свой высокий уровень игры», — прояснил в беседе с «РБ Спорт» Сааведра.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход экс-нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы в «Акрон». Он отметил, что спортсмен способен хорошо проявить себя в команде.

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#спорт
#рпл
#игры
#спортсмен
#футболист
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