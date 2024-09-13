Радимов назвал предположительного победителя в матче «Краснодара» с «Ростовом»

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Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение о том, что в матче «Краснодара» с «Ростовом» победу одержит первый.
«Краснодар» не проиграл в этом сезоне ни одного матча, в прошлом туре крупно выиграл у «Локомотива». Я думаю, команда почувствовала уверенность в своих силах. «Ростов» тоже хорошая, крепкая команда, но против «Краснодара», да еще и на его поле выиграть не сможет. Скорее всего, «Краснодар» победит», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Радимов.
Он добавил, что «Краснодар» всё больше набирает силу и вскоре сможет навязать серьезную конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.
Ранее бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказывал мнение о том, что подбор игроков у «Динамо» качественнее, чем у ЦСКА.
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