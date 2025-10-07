Радимов отметил возрождение «Ростова» и лидерство Кучаева
Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал игру «Ростова» в 11-м туре РПЛ. В нем команда на выезде обыграла «Оренбург» и поспособствовала отставке тренера соперников Владимира Слишковича.
По словам Радимова, «Ростов» постепенно выходит из сложного периода. Команда выглядит лучше как физически, так и психологически. Эксперт также выделил появление нового лидера в составе ростовчан — Алексея Кучаева. По его словам, именно отсутствие ярко выраженного лидера после ухода Осипенко, Глебова и Комличенко сказывалось на игре команды.
«И главное, что у «Ростова», мне кажется, появился лидер — Кучаев. Мы не раз говорили, что без ушедших Осипенко, Глебова, Комличенко не может найтись лидера как такового. Сейчас есть Кучаев, у Вахании лидерские качества тоже проявляются», — подчеркнул Радимов в беседе с «РБ Спорт».
Особенно Радимов отметил вызов Кучаева в сборную России, который стал заслуженной наградой за его игру и лидерство на поле.
После этой победы «Ростов» поднялся на 10-е место в турнирной таблице с 13 очками, в то время как «Оренбург» занимает 14-е место, имея в активе 7 очков.