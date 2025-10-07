Радимов отметил возрождение «Ростова» и лидерство Кучаева

07 октября 2025, 17:10

Фото: iStock/leolintang

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал игру «Ростова» в 11-м туре РПЛ. В нем команда на выезде обыграла «Оренбург» и поспособствовала отставке тренера соперников Владимира Слишковича.





По словам Радимова, «Ростов» постепенно выходит из сложного периода. Команда выглядит лучше как физически, так и психологически. Эксперт также выделил появление нового лидера в составе ростовчан — Алексея Кучаева. По его словам, именно отсутствие ярко выраженного лидера после ухода Осипенко, Глебова и Комличенко сказывалось на игре команды.





«И главное, что у «Ростова», мне кажется, появился лидер — Кучаев. Мы не раз говорили, что без ушедших Осипенко, Глебова, Комличенко не может найтись лидера как такового. Сейчас есть Кучаев, у Вахании лидерские качества тоже проявляются», — подчеркнул Радимов в беседе с «РБ Спорт».