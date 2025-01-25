Раисов признался в приеме мельдония

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Российский боец АСА Юсуф Раисов заявил, что появление в лиге допинг-контроля никак не повлияет на его карьеру, а также признался в употреблении мельдония. Об этом он рассказал в беседе с MMA.Metaratings.ru.
«Да, я принимаю мельдоний, но это не тот допинг, о котором говорит публика. Мы говорим о тяжелой химии. Многие ребята это используют. Но она никогда не помогает. Нужен грамотный подход, тренировки и витамины. Капельницы организму нужны. Это помогает», — поделился мнением он.Напомним, о введении в АСА допинг-контроля с начала 2025 года сообщил президент лиги Магомед Бибулатов. Практику будут применять уже перед первым турниром АСА в этом году.
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