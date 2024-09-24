Рапиристки из Подмосковья заняли весь пьедестал почёта на всероссийском турнире

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли представительницы Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди юниорок, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На высшую ступень пьедестала поднялась действующая победительница первенства России Милана Левчук. В финале она одержала победу над призёром первенства России Стефанией Часовниковой, счёт встречи — 15:12. А бронзовую медаль завоевала действующая обладательница золотой награды национального первенства Ирина Зорина», — говорится в сообщении.Отмечается, что все три спортсменки Училище олимпийского резерва №1 Московской области и Центр фехтования Ильгара Мамедова.
Соревнования проводились в Химках 22 сентября.
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