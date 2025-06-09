Раскрыт доход Жерсона в случае перехода в «Зенит»
Названа зарплата полузащитника Жерсона в случае его перехода в ФК «Зенит».
По данным Metaratings, бразилец, который на данный момент выступает за «Фламенго», будет зарабатывать в российском клубе порядка четырёх миллионов евро, а также бонусы.
Ранее UOL Esporte и журналист Вене Касагранде писали, что Жерсон перейдёт в «Зенит» за 25 миллионов евро. Петербургская команда выплатит отступные за игрока сборной Бразилии и капитана «красно-чёрных». В настоящее время сделка находится в финальной стадии.
Контракт футболиста с клубом действителен до 31 декабря 2030 года. В этом сезоне в активе 28-летнего Жерсона 25 матчей во всех турнирах, один гол и четыре результативные передачи.
Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.
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