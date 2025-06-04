Названа сумма, которую Коротков заработает по двухлетнему контракту с «Металлургом»
Коротков заработает 50 млн рублей по двухлетнему контракту с «Металлургом»
Нападающий Никита Коротков по двухлетнему контракту с «Металлургом» заработает в качестве оклада за весь срок соглашения суммарно 50 млн рублей. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Сегодня, 4 июня, «Металлург» заключил с Коротковым контракт до 2027 года. Уточняется, что всю карьеру 28-летний спорстмен провел в составе родного клуба «Сибирь».
В сезоне-2024/25 на счету Короткова 64 матча регулярного чемпионата FONBET КХЛ и 17 очков.
Ранее стала известна зарплата Люка Джонсона в «Металлурге». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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