Названа сумма, которую Коротков заработает по двухлетнему контракту с «Металлургом»

04 июня 2025, 16:05

Коротков заработает 50 млн рублей по двухлетнему контракту с «Металлургом»

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Нападающий Никита Коротков по двухлетнему контракту с «Металлургом» заработает в качестве оклада за весь срок соглашения суммарно 50 млн рублей. Об этом сообщает Metaratings.ru.