Раскрыта сумма, которую «Зенит» готов потратить на покупку бразильского защитника Уэсли

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Руководство клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга не планирует тратить на приобретение бразильского защитника «Фламенго» Уэсли больше 30 миллионов евро. Даже учитывая неоднократные отказы бразильцев от предложений чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) шести последних сезонов.
Об этом сообщило сетевое издание Metaratings.ru со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. Очевидно, что «Фламенго» просто набивает цену, чтобы выручить побольше за свой ценный актив. По словам собеседника издания, «сине-бело-голубые» не рассматривают возможность выплаты 38 миллионов евро за 21-летнего игрока, как на этом настаивает бразильская сторона. Руководство клуба из Петербурга справедливо полагает эту сумму слишком большой, поэтому всё, что они готовы потратить на эту сделку — 30 миллионов евро, сумма является окончательной.
За «Фламенго» Уэсли выступает с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро. В 109 матчах в рамках всех турниров на континенте защитник стал автором двух голов.
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За «Фламенго» Уэсли выступает с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро. В 109 матчах в рамках всех турниров на континенте защитник стал автором двух голов.
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Александр Бойцов