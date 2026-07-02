Раскрыты финансовые запросы Дзюбы и его роль в новой команде

02 июля 2026, 16:18

Metaratings.ru: Дзюба ищет клуб с зарплатой в 800 тысяч евро в год

Артем Дзюба (Фото: Инстаграм*/artem.dzyuba)

Стали известны запросы 37-летнего нападающего Артема Дзюбы, который находится в статусе свободного агента и ищет новый клуб. Их приводит Metaratings.ru.