Раскрыты финансовые запросы Дзюбы и его роль в новой команде
Стали известны запросы 37-летнего нападающего Артема Дзюбы, который находится в статусе свободного агента и ищет новый клуб. Их приводит Metaratings.ru.
По информации издания, форвард может согласиться на зарплату в 800–900 тысяч евро в год, при этом минимальный срок контракта должен составлять 12 месяцев.
Дзюба готов мириться с ролью запасного и ограниченным игровым временем, если речь идет о ведущем клубе РПЛ. Его приоритет — завершить карьеру в «Спартаке» и завоевать титул в составе «красно-белых».
Дзюба получил статус свободного агента по завершении прошлого сезона, оставив «Акрон». За тольяттинский клуб в сезоне-2025/26 он провел 28 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.
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