«Разваливается на глазах»: Ветеран ЦСКА предрёк «Локомотиву» позорный вылет из РПЛ
Масалитин не исключил вылет «Локомотива» из РПЛ в текущем сезоне
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин допустил возможность вылета московского «Локомотива» из Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона.
В беседе с Metaratings.ru футболист охарактеризовал ситуацию в клубе как крайне тяжёлую и заявил, что команда буквально разваливается на глазах.
«Сейчас продадут Батракова, неизвестно, что будет с Карпукасом. Дошло до того, что и Ротенберг может уйти. Так не делается: чемпионат начинается, а вы продаёте игроков, меняете руководство. Склоки и недовольства надо было оставлять до старта РПЛ либо терпеть до паузы. Клуб разваливается на глазах, это никуда не годится», — отметил Валерий Николаевич.Эксперт подчеркнул, что хотя не хотел бы видеть вылет клуба с богатой историей в Первую лигу, полностью исключать такой исход сейчас нельзя. Он призвал руководство и игроков как можно скорее определиться с позицией и действиями.