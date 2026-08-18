«Разваливается на глазах»: Ветеран ЦСКА предрёк «Локомотиву» позорный вылет из РПЛ

18 августа 2026, 17:48

Масалитин не исключил вылет «Локомотива» из РПЛ в текущем сезоне

Фото: Istock/baris canverenler

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин допустил возможность вылета московского «Локомотива» из Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона.





В беседе с Metaratings.ru футболист охарактеризовал ситуацию в клубе как крайне тяжёлую и заявил, что команда буквально разваливается на глазах.

«Сейчас продадут Батракова, неизвестно, что будет с Карпукасом. Дошло до того, что и Ротенберг может уйти. Так не делается: чемпионат начинается, а вы продаёте игроков, меняете руководство. Склоки и недовольства надо было оставлять до старта РПЛ либо терпеть до паузы. Клуб разваливается на глазах, это никуда не годится», — отметил Валерий Николаевич.