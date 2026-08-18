Достижения.рф

«Разваливается на глазах»: Ветеран ЦСКА предрёк «Локомотиву» позорный вылет из РПЛ

Масалитин не исключил вылет «Локомотива» из РПЛ в текущем сезоне
Фото: Istock/baris canverenler

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин допустил возможность вылета московского «Локомотива» из Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона.



В беседе с Metaratings.ru футболист охарактеризовал ситуацию в клубе как крайне тяжёлую и заявил, что команда буквально разваливается на глазах.

«Сейчас продадут Батракова, неизвестно, что будет с Карпукасом. Дошло до того, что и Ротенберг может уйти. Так не делается: чемпионат начинается, а вы продаёте игроков, меняете руководство. Склоки и недовольства надо было оставлять до старта РПЛ либо терпеть до паузы. Клуб разваливается на глазах, это никуда не годится», — отметил Валерий Николаевич.
Эксперт подчеркнул, что хотя не хотел бы видеть вылет клуба с богатой историей в Первую лигу, полностью исключать такой исход сейчас нельзя. Он призвал руководство и игроков как можно скорее определиться с позицией и действиями.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0