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В Единой школьной лиге Подмосковья соревнуются более 10 тыс. участников

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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179 образовательных учреждений поборются за выход в финал и призовые места в рамках спортивного проекта «Единая школьная лига Московской области». В соревнованиях примут участие более 10 тыс. школьников, сообщили в пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Старт сезона Школьной лиги состоялся в городском округе Балашиха. Участники соревнований – сборные школ 11 городских округов – Дмитровский, Королёв, Балашиха, Домодедово, Подольск, Коломна, Ступино, Дубна, Истра, Наро-Фоминский и Одинцовский.

На церемонии открытия участников приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, спортсмены-амбассадоры Евгений Алдонин, Виктор Кейру, Леся Махно и Александра Коруковец.


«Мы начали с четырех видов спорта – футбола, баскетбола, волейбола и шахмат. Это дисциплины, доступные в любой школе, где есть спортзал. Планов очень много, будем расширять список. Сейчас очень популярен киберспорт и, возможно, мы добавим его в дальнейшем. Главное, чтобы детям было интересно. У ребят есть сайт со статистикой, телеграм-канал и медиа-сообщество», – отметил Абарёнов.
Церемонию вели спортивный журналист «Матч ТВ» Эмма Гаджиева и блогер, экс-участник Dream Team House Лёша Янгер. Капитаны команд из 11 городских округов Московской области торжественно подписали хартию Школьной лиги.

В Школьной лиге будут соревноваться в таких видах спорта, как футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы.
«В проекте у меня роль амбассадора – человека, который направляет и вдохновляет детей. Список видов спорта, уверен, будет расширяться. У каждого есть шанс проявить себя, учитывая такой размах», – отметил Алдонин.
«Школьная лига» – проект, не имеющий аналогов в стране. В рамках подобного формата проводят спортивные события, сопоставимые по организации с профессиональными лигами.

Это единственный проект, подразумевающий привлечение наставников-амбассадоров к школьным соревнованиям на постоянной основе. Именитые спортсмены будут регулярно проводить мастер-классы, анализировать игры команд, делиться опытом и знаниями с участниками.

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Владимир Гранат раскрыл, чью победу он ожидает в матче «Динамо» — «Ростов»
Владимир Гранат пожелал победу «Динамо»
31 октября 2024, 20:24

Фото: iStock/matimix

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Владимир Гранат поделился, что от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Ростовом» ожидает победу первых.
«Самое главное, хотелось бы увидеть победу «Динамо» над «Ростовом». Надеюсь, динамовцы покажут надежную игру в защите. Всё происходящее на футбольном поле, так или иначе, сваливается на долю защитников. Именно поэтому, нужен баланс между атакой и обороной, чтобы атакующие игроки также помогали и в обороне. Жду устоявшегося футбола с запасом прочности», – заявил в беседе с «РБ Спорт» Гранат.

Ранее экс-игрок «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал предстоящее очное противостояние этих команд в 14-м туре РПЛ и отметил, что фаворитами считает бело-голубых.

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Деменко допустил внутренний конфликт в «Рубине»
31 октября 2024, 20:16

Фото: iStock/Manuel-F-O

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал результаты «Рубина» в текущем сезоне РПЛ и отметил, что в команде, возможно, присутствует внутренний конфликт.
«Странно, что в СМИ пишут о возможном увольнении Рахимова, ведь команда идёт на 7-м месте в таблице — выше только московские команды, «Зенит» и «Краснодар». Со стороны кажется, что в «Рубине» существует внутренний конфликт. Рахимов — честный и справедливый тренер, но порой довольно эмоциональный, всякое могло случиться. Мы не узнаем, что там происходит, ведь это внутренняя кухня. Посмотрим, чем закончится эта история», — поделился в беседе с «РБ Спорт» специалист.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что «Ростов» потеряет очень многое, если возможная отставка главного тренера команды реализуется.

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Дьяков озвучил фаворита матча «Динамо» — «Ростов»
31 октября 2024, 20:08

Фото: iStock/FotografieLink

Экс-игрок «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал предстоящее очное противостояние этих команд в 14-м туре РПЛ и отметил, что фаворитами считает бело-голубых.
«Динамо» — фаворит этого матча. Лидеры пока ещё не так далеко оторвались и нужно не отпустить их, чтобы вцепиться в чемпионскую гонку. Думаю, будет много голов — и «Динамо» весело играет, и «Ростов» в защите не ахти. Обе команды порадуют голами своих болельщиков три-четыре мяча мы точно в этой игре увидим», — высказался в беседе с Metaratings.ru Дьяков.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Краснодар» имеет все шансы по итогам текущего сезона РПЛ стать чемпионом, поскольку команда обладает силой и опытом.

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«Это не смешно, а грустно»: Губерниев — о предстоящей игре сборной РФ с Брунеем
31 октября 2024, 20:01

Фото: iStock/PytyCzech

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предстоящий матч российской сборной с командой Брунея, отметив, что «на безрыбье – и рак рыба».
«Ничего страшного, будем играть с теми, кто есть. В каждой стране найдутся люди, которые с нами могут сыграть. Возможно, это будут портовые грузчики, почтальоны. Но на самом деле это не смешно, а грустно. На безрыбье и рак рыба. Такова жизнь», – высказал свой мнение в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Краснодар» имеет все шансы по итогам текущего сезона РПЛ стать чемпионом, поскольку команда обладает силой и опытом.

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Смородская заявила об опасности для «Ростова» отставки Карпина
31 октября 2024, 19:53

Фото: iStock/thomas-bethge

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что «Ростов» потеряет очень многое, если возможная отставка главного тренера команды реализуется.
«Карпин ничего не потеряет от этой отставки. Он один из лучших тренеров нашего чемпионата, а «Ростов» потеряет очень много, поэтому я не верю ни в какую отставку. У Карпина был перерыв на сборную, он не тренировал команду. «Динамо» выглядит фаворитом и им явно будет проще», – прокомментировала в беседе с Metaratings.ru Смородская.

Ранее главный тренер кувейтской «Аль-Кадсии» Желько Петрович поддержал своего коллегу Станислава Черчесова и призвал не винить того в неудачах сборной Казахстана. Он отметил, что несмотря ни на что Черчесов является высококлассным профессионалом.

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#тренер
#ростов
#футбол
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Гладилин объяснил возможное чемпионство в РПЛ «Краснодара»
31 октября 2024, 19:39

Фото: iStock/XiXinXing

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Краснодар» имеет все шансы по итогам текущего сезона РПЛ стать чемпионом, поскольку команда обладает силой и опытом.
«Краснодар» — очень хорошая и опытная команда, у которой есть костяк. Есть тренер, который знает коллектив, уже имеет опыт работы в клубе, провёл работу над ошибками после того, как работал предыдущий раз, поэтому они идут от победы к победе и будут бороться с «Зенитом» реально за чемпионство», — отметил в беседе с Газета.ру Гладилин.

А генеральный директор агентства Legal Sport Карен Дохоян, напротив, высказал мнение об очередной победе «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

«Уровень почти сравнялся, нет той гегемонии, которая была у «Зенита». В чемпионской гонке небольшое предпочтение дам «Зениту», потому что у него есть маленькое преимущество – когда приходит время, когда надо вырывать победы, у них появляется инстинкт хищника и они добывают свое, как в прошлом году», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Дохоян.

Ранее российский тренер Юрий Сёмин заявлял, что в настоящее время борьба «Спартака» за первое место в РПЛ нереальна.

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#тренер
#матч
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#рпл
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Подмосковье на чемпионате России по силовому экстриму представят два спортсмена
31 октября 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Два спортсмена будут представлять Московскую область на первом официальном чемпионате России по силовому экстриму, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях мужчин выступит атлет из Балашихи Евгений Клименко, а у женщин за победу поборется Анна Грехова из Ленинского городского округа.

Чемпионат будет проходить с 5 по 7 ноября в Сочи. Турнир состоится по утверждённым правилам, которые разрабатывали Федерация силового экстрима России и Минспорт страны. В рамках чемпионата запланировано официальное присвоение спортивных разрядов и званий.
«В 2021 году силовой экстрим стал официальным видом спорта в России, в 2023-м было аккредитовано 46 региональных федераций. В этом году были утверждены первые правила этого вида спорта. Это то, о чём когда-то мечтал основатель силового экстрима в России, спортсмен, шоумен и актёр Владимир Турчинский по прозвищу «Динамит», – сказал заместитель президента федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».
Спортсмены будут выступать в четырёх весовых категориях в каждой группе участников. Для мужчин предусмотрены такие дисциплины, как перенос коромысла, поднятие снаряда «бревно» над собой, «прогулка фермера» и становая тяга на максимальное количество повторений с весом от 180 кг.

У женщин будут представлены перенос коромысла, поднятие над собой снаряда «Ось Аполлона», «прогулка фермера» и становая тяга на максимальное количество повторений с весом от 125 кг.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

28-летний Клименко – тренер по силовому экстриму. Чемпион Московской области в весовой категории 105 кг, победитель всероссийского марафона «Земля спорта».

27-летняя Грехова работает фитнес-тренером. Является двукратной чемпионкой турнира по силовому экстриму в рамках всероссийского фестиваля «Земля спорта».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
#экстрим
#чемпионат россии
#подмосковье
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Жители Московской области получили свыше 19 тысяч знаков отличия ГТО за 2024 год
31 октября 2024, 14:21

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

С начала 2024 года жители Московской области получили 19 109 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Согласно приказу Министерства спорта России, с 1 января 2024 года активным участникам ВФСК «ГТО» в регионе были присвоены 15 321 золотая, 2 386 серебряных и 1 402 бронзовых знака.

Наличие знака отличия ГТО даёт абитуриентам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.

С 1 января 2025 года можно будет оформить налоговый вычет за выполнение нормативов. Размер вычета может составлять до 18 тысяч рублей за налоговый период — это часть дохода, которая будет освобождена от уплаты НДФЛ. Фактическая сумма вычета может достигать 2 340 рублей, если налог уплачен по ставке 13%. Налоговые вычеты смогут получить граждане, выполнившие нормативы комплекса ГТО с любым знаком отличия.

В Московской области работают 68 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия.

Список адресов центров тестирования доступен на сайте министерства.

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#знаки
#московская область
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Спортсмены из Каширы приняли участие в турнире по панкратиону
31 октября 2024, 09:28

Фото: istockphoto / Natalia Kirsanova

27 октября в Москве состоялся турнир по панкратиону «ПРОРЫВ 57.0», организованный Московской федерацией панкратиона. В мероприятии приняли участие каширские спортсмены, представляющие секцию ММА под руководством Александра Пеликанова, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Спортсмены продемонстрировали отличные результаты:

1 место — Евгений Антонов, Руслан Лискин, Захар Суков, Степан Комков;

2 место — Денис Грудинин, Максим Емельянов, Семён Исаев, Данил Ковач, Антон Роор, Егор Хаяров, Никита Милютин, Виктор Самсонов.

В общей сложности они завоевали 12 медалей.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Панкратион — это древний олимпийский вид единоборств, в котором используются приёмы борьбы, удары ногами и руками, а также разрешены удары локтями и коленями.

Панкратион и ММА объединяют самые эффективные методы защиты и нападения, позволяя бойцам разных стилей соревноваться по общим правилам, чтобы определить сильнейшего.

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