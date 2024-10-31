В Единой школьной лиге Подмосковья соревнуются более 10 тыс. участников

Фото: пресс-служба Минспорта МО
179 образовательных учреждений поборются за выход в финал и призовые места в рамках спортивного проекта «Единая школьная лига Московской области». В соревнованиях примут участие более 10 тыс. школьников, сообщили в пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Старт сезона Школьной лиги состоялся в городском округе Балашиха. Участники соревнований – сборные школ 11 городских округов – Дмитровский, Королёв, Балашиха, Домодедово, Подольск, Коломна, Ступино, Дубна, Истра, Наро-Фоминский и Одинцовский.
На церемонии открытия участников приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, спортсмены-амбассадоры Евгений Алдонин, Виктор Кейру, Леся Махно и Александра Коруковец.
В Школьной лиге будут соревноваться в таких видах спорта, как футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы.
Это единственный проект, подразумевающий привлечение наставников-амбассадоров к школьным соревнованиям на постоянной основе. Именитые спортсмены будут регулярно проводить мастер-классы, анализировать игры команд, делиться опытом и знаниями с участниками.
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На церемонии открытия участников приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, спортсмены-амбассадоры Евгений Алдонин, Виктор Кейру, Леся Махно и Александра Коруковец.
«Мы начали с четырех видов спорта – футбола, баскетбола, волейбола и шахмат. Это дисциплины, доступные в любой школе, где есть спортзал. Планов очень много, будем расширять список. Сейчас очень популярен киберспорт и, возможно, мы добавим его в дальнейшем. Главное, чтобы детям было интересно. У ребят есть сайт со статистикой, телеграм-канал и медиа-сообщество», – отметил Абарёнов.Церемонию вели спортивный журналист «Матч ТВ» Эмма Гаджиева и блогер, экс-участник Dream Team House Лёша Янгер. Капитаны команд из 11 городских округов Московской области торжественно подписали хартию Школьной лиги.
В Школьной лиге будут соревноваться в таких видах спорта, как футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы.
«В проекте у меня роль амбассадора – человека, который направляет и вдохновляет детей. Список видов спорта, уверен, будет расширяться. У каждого есть шанс проявить себя, учитывая такой размах», – отметил Алдонин.«Школьная лига» – проект, не имеющий аналогов в стране. В рамках подобного формата проводят спортивные события, сопоставимые по организации с профессиональными лигами.
Это единственный проект, подразумевающий привлечение наставников-амбассадоров к школьным соревнованиям на постоянной основе. Именитые спортсмены будут регулярно проводить мастер-классы, анализировать игры команд, делиться опытом и знаниями с участниками.
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Лора Луганская