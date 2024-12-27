РБК: «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ UFC в России

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Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивную трансляцию боев американской организации UFC в России. Об этом пишет РБК.
«Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России», — говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что сделка рассчитана на три года. По предварительным данным, в рамках сделки телеканал заплатил 15 миллионов долларов. Эта сумма в полтора раза превышает стоимость прошлого договора, заключенного в 2021 году.
Первая трансляция запланирована на 19 января. В ходе прямого эфира покажут бои Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
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