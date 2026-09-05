Россиянин Головин помог «Монако» обыграть чемпиона Франции по футболу

05 сентября 2026, 01:29

Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «ПСЖ» в матче Лиги 1

Александр Головин (Фото: Instagram* / @alex_golovin17)

«Монако» добился важной победы в гостях у «ПСЖ» в рамках третьего тура французской Лиги 1. Матч завершился со счётом 2:1.