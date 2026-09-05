Россиянин Головин помог «Монако» обыграть чемпиона Франции по футболу
«Монако» добился важной победы в гостях у «ПСЖ» в рамках третьего тура французской Лиги 1. Матч завершился со счётом 2:1.
Первыми счёт открыли парижане — на 31‑й минуте ворота соперника поразил Маркиньос. Однако во втором тайме инициатива перешла к гостям. На 58‑й минуте отличился Флавиу Назинью, а чуть позже Станис Идумбо забил победный гол для «Монако». В этом эпизоде результативную передачу отдал полузащитник сборной России Александр Головин, который провёл на поле 87 минут.
Для действующего чемпиона Франции старт сезона складывается непросто: до матча с «Монако» команда дважды сыграла вничью на выезде — с «Ренном» и «Лиллем». Таким образом, ПСЖ не одержал ни одной победы в нынешнем розыгрыше Лиги 1.
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