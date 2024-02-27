Юные петербурженки получили медали на танцевальном турнире «Кубок Евразии»

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Участницы петербургского танцевального коллектива «Команда А» дворца творчества юных «У Вознесенского моста» завоевали медали на международном танцевальном турнире «Кубок Евразии» в Узбекистане.
Отмечается, что соревнования проходили в Ташкенте с 22 по 25 февраля, в них приняли участие 10 стран Европы и Азии.
Она добавила, что коллектив уже готовится к всероссийским соревнованиям, ближайшие из которых состоятся уже в марте.
Ранее сообщалось, что волейболисты Подмосковья впервые в истории стали серебряными и бронзовыми призёрами первенства России.
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«Мы занимались современной хореографией, потом добавили мажореток и твирлинг. В России мы принимали участие в различных конкурсах, сейчас решились поехать на международное соревнование на Кубок Евразии», — отметила в беседе с «Петербургским дневником» руководитель коллектива современной и спортивной хореографии «Команда А» Анна Сыромятникова.
Ранее сообщалось, что волейболисты Подмосковья впервые в истории стали серебряными и бронзовыми призёрами первенства России.
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Мелисса Тимофеева