«Рейтинг Букмекеров» представит аналитический отчёт в формате Talk Stream

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Информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров» впервые представит статистику в формате Talk Stream 16 мая.
Среди тем, которые будут затронуты в отчёте — основные показатели букмекерского рынка РФ за 2023 год, новые тренды в сегментах ставок на спорт, изменения в портрете игрока, проблемы и пути развития букмекерской отрасли, а также новые изменения в законодательстве и их влияние на рынок ставок. Как передаёт «РБ Спорт», спикерами на мероприятии выступят основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян, председатель подкомитета ТПП РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов, CEO PARI Руслан Медведь.
Ранее отчёт исследовательской компании Admetrix показал, что рынок наружной рекламы в России по итогам 2023 года вырос на 45%, достигнув объема в 48,8 млрд руб.
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Мелисса Тимофеева