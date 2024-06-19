Рекорды Роналду и неудачный дебют Грузии: как прошел пятый день Евро-2024

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Португальский форвард Криштиану Роналду установил уникальное достижение только появившись на поле в дебютном матче его команды против сборной Чехии. Этот чемпионат стал для звёздного нападающего уже шестым, в котором он принял участие.
Такого результата не добивался ни один из футболистов, как действующих, так и завершивших карьеру. Ближайший преследователь — Лука Модрич. Для 38-летнего хорвата этот чемпионат Европы стал пятым. Матч против Чехии стал для Роналду 26-м в финальных турнирах континентального первенства. По этому показателю он также, разумеется, лучший.
Сама игра сложилась для сборной Португалии крайне тяжело. Чехи умело оборонялись, а во втором тайме, проведя одну из редких атак, открыли счёт. Гол великолепным по силе и точности ударом из-за штрафной забил Лукаш Провод. Португальцы продолжали наседать, но до реальных угроз дело доходило редко. На помощь чемпионам континента 2016 года пришла случайность, счастливая для них и крайне неприятная для чехов. Мяч, отбитый после опасного прострела вратарём Иржи Станеком, отскочил в ногу защитника Робина Гранача, а от неё срикошетил в ворота.
Сборной Португалии этого было мало, фавориты хотели добиться победы. На 87-й минуте мяч после удара Роналду головой угодил в штангу, а на отскок первым успел Диогу Жота и переправил его в ворота. Но после просмотра VAR гол был отменён из-за офсайда у Роналду. И всё-таки португальцы добились своего. На второй добавленной минуте победный мяч забил вышедший на замену Шику Консейсау. Соавтором этого гола можно считать несчастного Робина Гранача. Он пытался остановить мяч, но пропустил его между ног, только замедлив его полёт и сделав удобным для удара португальца, которому оставалось не промахнуться с полутора метров.
Символично, что победный гол забил Шику, сын Серджиу Консейсау, с которым Криштиану Роналду провёл на поле много незабываемых матчей в разных турнирах. В прощальном объятии Роналду и Косейсау-младшего было много символизма. Что-то вроде передачи полномочий от уходящей звезды звезде нарождающейся. Впрочем, именитый португалец недавно обмолвился, что не прочь выступить на чемпионате мира 2026 года.
Сборная Грузии дебютировала на финальном турнире европейского чемпионата в матче против команды Турции. Несмотря на статус новичка, грузины провели хороший матч. Первыми пропустив, они быстро отыгрались, забив свой первый мяч в истории финалов чемпионата Европы. Это сделал нападающий Жорж Микаутадзе, чьё имя теперь навсегда войдёт в историю грузинского футбола. Во втором тайме великолепный гол дальним ударом в девятку забил юная звезда турецкого футбола Арда Гюлер. 19-летний полузащитник является игроком мадридского «Реала», и королевский клуб возлагает на него большие надежды.
После того как турки вышли вперёд, они отдали инициативу и стали жаться к своим воротам, стремясь сохранить победный счёт. Сборная Грузии пошла вперёд и не раз могла забить. В одном из эпизодов полузащитник Георгий Кочорашвили обыграл соперника и остался перед вратарём один, но угодил в перекладину. Незадолго до конца игры главная звезда сборной Грузии Хвича Кварацхелия после отличного сольного прохода по флангу подал в штрафную, но два его партнёра помешали друг другу, и мяч прошёл мимо ворот.
В добавленное время на стандарт у ворот соперника пришёл даже вратарь грузин Георгий Мамардашвили. После подачи Кварацхелии головой пробил Лчошвили, но мяч снова попал в штангу, а повторный удар Давиташвили заблокировали защитники. После углового вратарь турок Гюнюк кулаком выбил мяч к линии штрафной, защитники отправили его дальше, на ход Актюркоглу. Он убежал с мячом со своей половины поля и забил в пустые ворота, подведя окончательный итог матча — 3:1 в пользу Турции. Несмотря на поражение, дебют сборной Грузии нельзя назвать провальным. Они смотрелись достойно, не тушевались, в ряде эпизодов им просто не повезло. Тренер грузин француз Вилли Саньоль также похвалил своих футболистов, отметив, что, набираясь опыта через такие матчи, они будут становиться сильнее.
Сегодня, 19 июня, на чемпионате Европы начинаются матчи второго тура. Дневную программу откроют команды группы В. Между собой сыграют сборные Албании и Хорватии, уступившие в первом туре. Вечером продолжат борьбу команды группы А. Хозяева турнира немцы встретятся с командой Венгрии, а сборная Шотландии, разгромленная командой Германии в первом туре, поборется с командой Швейцарии, имеющей в своём активе победу над венграми.
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Вымученная победа Португалии
Сама игра сложилась для сборной Португалии крайне тяжело. Чехи умело оборонялись, а во втором тайме, проведя одну из редких атак, открыли счёт. Гол великолепным по силе и точности ударом из-за штрафной забил Лукаш Провод. Португальцы продолжали наседать, но до реальных угроз дело доходило редко. На помощь чемпионам континента 2016 года пришла случайность, счастливая для них и крайне неприятная для чехов. Мяч, отбитый после опасного прострела вратарём Иржи Станеком, отскочил в ногу защитника Робина Гранача, а от неё срикошетил в ворота.
Сборной Португалии этого было мало, фавориты хотели добиться победы. На 87-й минуте мяч после удара Роналду головой угодил в штангу, а на отскок первым успел Диогу Жота и переправил его в ворота. Но после просмотра VAR гол был отменён из-за офсайда у Роналду. И всё-таки португальцы добились своего. На второй добавленной минуте победный мяч забил вышедший на замену Шику Консейсау. Соавтором этого гола можно считать несчастного Робина Гранача. Он пытался остановить мяч, но пропустил его между ног, только замедлив его полёт и сделав удобным для удара португальца, которому оставалось не промахнуться с полутора метров.
Символично, что победный гол забил Шику, сын Серджиу Консейсау, с которым Криштиану Роналду провёл на поле много незабываемых матчей в разных турнирах. В прощальном объятии Роналду и Косейсау-младшего было много символизма. Что-то вроде передачи полномочий от уходящей звезды звезде нарождающейся. Впрочем, именитый португалец недавно обмолвился, что не прочь выступить на чемпионате мира 2026 года.
Дебют сборной Грузии
Сборная Грузии дебютировала на финальном турнире европейского чемпионата в матче против команды Турции. Несмотря на статус новичка, грузины провели хороший матч. Первыми пропустив, они быстро отыгрались, забив свой первый мяч в истории финалов чемпионата Европы. Это сделал нападающий Жорж Микаутадзе, чьё имя теперь навсегда войдёт в историю грузинского футбола. Во втором тайме великолепный гол дальним ударом в девятку забил юная звезда турецкого футбола Арда Гюлер. 19-летний полузащитник является игроком мадридского «Реала», и королевский клуб возлагает на него большие надежды.
После того как турки вышли вперёд, они отдали инициативу и стали жаться к своим воротам, стремясь сохранить победный счёт. Сборная Грузии пошла вперёд и не раз могла забить. В одном из эпизодов полузащитник Георгий Кочорашвили обыграл соперника и остался перед вратарём один, но угодил в перекладину. Незадолго до конца игры главная звезда сборной Грузии Хвича Кварацхелия после отличного сольного прохода по флангу подал в штрафную, но два его партнёра помешали друг другу, и мяч прошёл мимо ворот.
В добавленное время на стандарт у ворот соперника пришёл даже вратарь грузин Георгий Мамардашвили. После подачи Кварацхелии головой пробил Лчошвили, но мяч снова попал в штангу, а повторный удар Давиташвили заблокировали защитники. После углового вратарь турок Гюнюк кулаком выбил мяч к линии штрафной, защитники отправили его дальше, на ход Актюркоглу. Он убежал с мячом со своей половины поля и забил в пустые ворота, подведя окончательный итог матча — 3:1 в пользу Турции. Несмотря на поражение, дебют сборной Грузии нельзя назвать провальным. Они смотрелись достойно, не тушевались, в ряде эпизодов им просто не повезло. Тренер грузин француз Вилли Саньоль также похвалил своих футболистов, отметив, что, набираясь опыта через такие матчи, они будут становиться сильнее.
Сегодня, 19 июня, на чемпионате Европы начинаются матчи второго тура. Дневную программу откроют команды группы В. Между собой сыграют сборные Албании и Хорватии, уступившие в первом туре. Вечером продолжат борьбу команды группы А. Хозяева турнира немцы встретятся с командой Венгрии, а сборная Шотландии, разгромленная командой Германии в первом туре, поборется с командой Швейцарии, имеющей в своём активе победу над венграми.
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Александр Бойцов