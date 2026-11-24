Рекордсменка по фридайвингу умерла в 33 года
Умерла нидерландская рекордсменка по фридайвингу Жанин Грасмейер
Нидерландская рекордсменка по фридайвингу Жанин Грасмейер умерла в возрасте 33 лет. О смерти спортсменки сообщила ее семья в соцсетях.
Грасмейер скончалась 16 ноября, причина ее кончины не называется. В некрологе родные назвали ее доброй, непосредственной, любознательной и сильной женщиной, для которой «не существовало слишком сложных задач». Отец спортсменки Ян Грасмейер заявил, что его дочь «проиграла борьбу», не уточнив обстоятельств.
«Если она ставила перед собой цель, то шла к ней с непоколебимой решимостью. Она оставила след в жизни многих людей, и память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — добавил он.Фридайвингом Грасмейер увлеклась после путешествия в Таиланд. В 2013 году она установила первый мировой рекорд, погрузившись на глубину 90 метров на одном вдохе. Спортсменка стала на тот момент самой молодой женщиной с таким достижением.
Спустя шесть дней ее результат побила россиянка Наталья Молчанова, достигшая глубины 91 метра. В 2016 году Грасмейер вернула себе рекорд, нырнув без дыхательного аппарата на 92 метра за три минуты 46 секунд, и это достижение держалось два года.
Кроме того, спортсменка установила несколько национальных рекордов в других дисциплинах. В частности, она смогла задержать дыхание на шесть минут 31 секунду.