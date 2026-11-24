24 ноября 2026, 14:42

Умерла нидерландская рекордсменка по фридайвингу Жанин Грасмейер

Фото: iStock/jorgeantonio

Нидерландская рекордсменка по фридайвингу Жанин Грасмейер умерла в возрасте 33 лет. О смерти спортсменки сообщила ее семья в соцсетях.





Грасмейер скончалась 16 ноября, причина ее кончины не называется. В некрологе родные назвали ее доброй, непосредственной, любознательной и сильной женщиной, для которой «не существовало слишком сложных задач». Отец спортсменки Ян Грасмейер заявил, что его дочь «проиграла борьбу», не уточнив обстоятельств.

«Если она ставила перед собой цель, то шла к ней с непоколебимой решимостью. Она оставила след в жизни многих людей, и память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — добавил он.