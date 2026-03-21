«Решил хайпануть»: Бывший чемпион Bellator о конфликте Емельяненко с Кремлёвым

21 марта 2026, 16:38

Бывший чемпион Корешков: Емельяненко решил хайпануть на имени Кремлёва

Александр Емельяненко (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков высказался о конфликте между бойцом ММА Александром Емельяненко и главой IBA Умаром Кремлёвым.





Как пишет RT, Корешков отметил, что не вдавался глубоко в суть спора, однако подчеркнул вклад Кремлёва в развитие бокса в России. По его словам, при нём этот вид спорта заметно изменился — вырос уровень организации, а призовые фонды на турнирах стали значительно солиднее.





«Александр Емельяненко таким образом решил хайпануть на громком имени», — прокомментировал собеседник.