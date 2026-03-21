«Решил хайпануть»: Бывший чемпион Bellator о конфликте Емельяненко с Кремлёвым
Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков высказался о конфликте между бойцом ММА Александром Емельяненко и главой IBA Умаром Кремлёвым.
Как пишет RT, Корешков отметил, что не вдавался глубоко в суть спора, однако подчеркнул вклад Кремлёва в развитие бокса в России. По его словам, при нём этот вид спорта заметно изменился — вырос уровень организации, а призовые фонды на турнирах стали значительно солиднее.
«Александр Емельяненко таким образом решил хайпануть на громком имени», — прокомментировал собеседник.
Он также добавил, что раньше о таких условиях в любительском боксе можно было только мечтать. По мнению Корешкова, Кремлёв фактически вывел этот спорт на новый уровень, за что ему стоит выразить признательность. Боец считает, что многие боксёры, которые могут сравнить нынешнюю ситуацию с прошлой, придерживаются такой же точки зрения.