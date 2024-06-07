РФС и «Рейтинг Букмекеров» заключили соглашение о сотрудничестве

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Замгенерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова и генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков подписали меморандум о сотрудничестве.
Теперь организации будут запускать совместные проекты, направленные на поддержку и популяризацию футбола, поощрение лучших инициатив по его развитию.
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«Прогресс нашей компании мы видим в расширении сотрудничества в сфере международного спорта и медиа. Футбол всегда был в приоритете и у нашего пользователя, и у сотрудников компании. РФС – наш надёжный партнёр. Мы всячески поддерживаем социальные проекты, связанные со спортом, и наше деловое партнёрство позволит осуществлять их на новом уровне», — прокомментирвоал в беседе с «РБ Спорт» Тхалиджоков.
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Мелисса Тимофеева