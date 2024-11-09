РФС отстранил хвалившего себя в телеграм-канале арбитра Безбородова

Фото: istockphoto/kinemero
Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей до конца сезона. Он признан виновным в нарушении Дисциплинарного регламента РФС для арбитров.
Ранее в одном из телеграм-каналов появился комментарий пользователя со скрытым именем, в котором давалась высокая оценка судейству матча Владиславом Безбородовым. Позднее выяснилось, что сообщение оставил сам Безбородов — его имя отображалось у тех, у кого в контактах был номер телефона арбитра.
Кроме того, этот же пользователь позволил себе оскорбительные высказывания в адрес футбольных судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева, которые критиковали Безбородова.
Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, арбитрам запрещены публичные комментарии. Безбородов не будет судить матчи Российской премьер-лиги и других соревнований, проводимых под эгидой РФС, до конца сезона 2024/25.
Читайте также:
Теннисист из США Тиафо нецензурно обругал судью после поражения от россиянина
Аргентина подала жалобу в ФИФА после скандала в матче с Марокко на Олимпиаде
Школьнику прострелили руку на футбольном поле в Подмосковье
«Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи»», — говорилось в другом комментарии.
Кроме того, этот же пользователь позволил себе оскорбительные высказывания в адрес футбольных судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева, которые критиковали Безбородова.
Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, арбитрам запрещены публичные комментарии. Безбородов не будет судить матчи Российской премьер-лиги и других соревнований, проводимых под эгидой РФС, до конца сезона 2024/25.
Читайте также:
Теннисист из США Тиафо нецензурно обругал судью после поражения от россиянина
Аргентина подала жалобу в ФИФА после скандала в матче с Марокко на Олимпиаде
Школьнику прострелили руку на футбольном поле в Подмосковье
Александр Бойцов