Футбольный агент Селюк назвал Артигу, покинувшего «Химки», топ-тренером

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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанца Франка Артиги, который ушёл из «Химок», назвал его топ-тренером.
15 апреля стало известно, что Артига ушёл в отставку по соглашению сторон.
По его словам, любой клуб из пятерки лучших, который пригласит Артигу, сможет претендовать на «золото» в чемпионате.
Напомним, сейчас «Химки» находятся на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 23 очка.
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«Артига — топ-тренер, человек был 10 лет в системе «Барселоны», о чем-то это же говорит. Я уверен, что он еще поработает в России. Артига способен бороться за победу в РПЛ, он сумеет сделать клуб чемпионом», — отметил Селюк в беседе с «РБ Спорт».
По его словам, любой клуб из пятерки лучших, который пригласит Артигу, сможет претендовать на «золото» в чемпионате.
Напомним, сейчас «Химки» находятся на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 23 очка.
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Элина Позднякова