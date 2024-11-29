Стало известно о возможном расширении РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что тема расширения состава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) неактуальна, так как в турнирной таблице заметен разрыв между первой шестеркой и замыкающими командами. По его словам, вопрос будут рассматривать, как только появятся клубы, готовые инфраструктурно, финансово и спортивно.
«Вопрос расширения Российской Премьер-Лиги с Александром Александровичем Алаевым мы обсуждали какое-то время назад. Даже не в этом году. Должно быть 18 или 20 команд и еще какое-то количество клубов, готовых инфраструктурно, финансово и спортивно к тому, чтобы играть в Российской Премьер-Лиге. Как только это произойдет, то мы, безусловно, будем ставить вопрос об увеличении количества команд в чемпионате России», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.Ранее аргентинский защитник румынского клуба «Университатя» и экс-защитник «Пари НН» Лукас Масоэро заявил, что российские футболисты живут в большей роскоши, чем спортсмены из многих других стран. По его мнению, игры в Российской Премьер-Лиге позволяют игрокам стать заметно богаче.
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