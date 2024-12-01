Загитовой могут запретить выезд из страны из-за нарушений ПДД

Алина Загитова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что известной российской фигуристке Алине Загитовой могут запретить выезд из РФ. Об этом сообщает Metaratings.
По словам парламентария, Загитова подает плохой пример. Свищев пожелал спортсменке не нарушать ПДД.
Он отметил, что из-за штрафов на фигуристку могут быть наложены ограничения. Судебные приставы в этом вопросе действуют жестко, заключил Свищев.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в этом году Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Алина Загитова — единственная в истории РФ завоевала все титулы в мировом фигурном катании как одиночница.
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Он отметил, что из-за штрафов на фигуристку могут быть наложены ограничения. Судебные приставы в этом вопросе действуют жестко, заключил Свищев.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в этом году Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Алина Загитова — единственная в истории РФ завоевала все титулы в мировом фигурном катании как одиночница.
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Екатерина Коршунова