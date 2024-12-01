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Загитовой могут запретить выезд из страны из-за нарушений ПДД

Депутат Свищев: Загитовой могут запретить выезд из страны из-за нарушений ПДД
Алина Загитова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Алина Загитова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что известной российской фигуристке Алине Загитовой могут запретить выезд из РФ. Об этом сообщает Metaratings.
По словам парламентария, Загитова подает плохой пример. Свищев пожелал спортсменке не нарушать ПДД.

Он отметил, что из-за штрафов на фигуристку могут быть наложены ограничения. Судебные приставы в этом вопросе действуют жестко, заключил Свищев.



Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в этом году Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Алина Загитова — единственная в истории РФ завоевала все титулы в мировом фигурном катании как одиночница.

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Чемпионка Загитова нарушила ПДД 197 раз за 2024 год
30 ноября 2024, 16:02

Алина Загитова (Фото: kremlin.ru)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения в 2024 году, сообщили «Постньюс».
Владеющая двумя машинами Олимпийская чемпионка 175 нарушила правила дорожного движения за рулем Porsche Macan и 22 — на BMW X6 30d. Алина Загитова уже оплатила все штрафы.

В общей сложности с марта 2019 года за автомобилями фигуристки числятся 554 штрафа на сумму 497 тысяч рублей. Больше всего штрафов Алина Загитова получила за превышение скорости — 401 случай. Пять раз фигуристка проезжала на красный свет.

Ранее Алина Загитова опубликовала видео в своём Телеграм-канале, где она лежит под капельницей. В комментариях фанаты пожелали Алине Загитовой «крепкого и доброго здоровья».

Алина Загитова — единственная в истории Российской Федерации завоевала все титулы в мировом фигурном катании как одиночница. В 2019 году девушка приостановила карьеру — она хотела сосредоточиться на работе телеведущей.

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В Польше обиделись на баннер «Красная армия освободила Варшаву»
ИНП Польши пожаловался на баннер «Красная армия освободила Варшаву»
29 ноября 2024, 21:13

Фото: iStock/ Dziurek

Институт национальной памяти Польши негативно отреагировал на баннер кипрских болельщиков с надписью «Красная армия освободила Варшаву», передало агентство РИА Новости.
«Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена», — говорилось в заявлении института.

Ещё его представители сказали, что выдадут киприотам «современные польские учебники истории».

Также польская «Легия» пожаловалась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на баннер болельщиков кипрских болельщиков.

«Скандальный баннер болельщиков «Омонии», представленный во время вчерашнего матча, был направлен на искажение истины. От имени клуба и людей, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы обратились в УЕФА сразу после матча, чтобы потребовать решительного ответа», — сообщалось в заявлении польского клуба.

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Волков оценил популярность волейбола в Катаре

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#уефа
#польша
#кипр
#болельщик
#футбол
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Волков оценил популярность волейбола в Катаре
Волков заявил о зарождающейся популярности волейбола в Катаре
29 ноября 2024, 19:26

Дмитрий Волков (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Доигровщик «Зенит-Казань» Дмитрий Волков, поработавший в Катаре, заявил о сравнительно невысокой популярности волейбола в стране.
«Судя по зрителям на матчах, волейбол не сильно популярен в стране. Видимо, это направление в спорте у них только зарождается. Когда мы приехали с Максом в Катар, мы вообще не ощущали себя какими-то звездами. В Катаре стараются масштабно организовать Кубок эмира, привезти туда мастеровитых игроков. Сама лига тоже в последние годы набирает обороты, появляются сильные клубы. Но волейбол как само направление в спорте ещё только зарождается», — прокомментировал в беседе с «Татар-информ» Волков.

Ранее в посёлке Горки-10 Одинцовского района Московской области прошёл финальный этап турнира «Золотой Финал Открытого Первенства ОГО_Волейбол_Осень». В соревнованиях участвовали четыре команды из Можайска, Волоколамска и Наро-Фоминска.

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Стало известно о возможном расширении РПЛ
Президент РФС Дюков: расширение РПЛ неактуально из-за разрыва в таблице турнира
29 ноября 2024, 19:09

Фото: iStock/FotografieLink

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что тема расширения состава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) неактуальна, так как в турнирной таблице заметен разрыв между первой шестеркой и замыкающими командами. По его словам, вопрос будут рассматривать, как только появятся клубы, готовые инфраструктурно, финансово и спортивно.
«Вопрос расширения Российской Премьер-Лиги с Александром Александровичем Алаевым мы обсуждали какое-то время назад. Даже не в этом году. Должно быть 18 или 20 команд и еще какое-то количество клубов, готовых инфраструктурно, финансово и спортивно к тому, чтобы играть в Российской Премьер-Лиге. Как только это произойдет, то мы, безусловно, будем ставить вопрос об увеличении количества команд в чемпионате России», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Ранее аргентинский защитник румынского клуба «Университатя» и экс-защитник «Пари НН» Лукас Масоэро заявил, что российские футболисты живут в большей роскоши, чем спортсмены из многих других стран. По его мнению, игры в Российской Премьер-Лиге позволяют игрокам стать заметно богаче.

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Полузащитника «Локомотива» Батракова оценили в 50 млн евро
Геркус: если бы Батраков играл в «Валенсии», то стоил бы больше 50 млн евро
29 ноября 2024, 18:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший президент ФК «Локомотив» Илья Геркус заявил, что, если бы 19-летний полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков играл за испанский клуб «Валенсия» и носил имя Лопес, то стоимость футболиста превышала бы 50 млн евро. По его словам, Батраков — это главное открытие 2024 года.
«Батраков – главное открытие в этом году. У парня все данные есть для того, чтобы стать суперзвездой. <…> Уедет ли Батраков летом? Мы говорим про трансфер из России. Конечно, если бы такой мальчик играл бы в «Валенсии» и его звали бы Лопес, то стояла бы очередь и цена была бы уже за 50 миллионов евро», — поделился Геркус в беседе с Metaratings.ru.
Стоит отметить, что контракт Батракова с «Локомотивом» истекает в конце 2027 года. На данный момент рыночная стоимость полузащитника, по информации Transfermarkt, достигает пяти миллионов евро.

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Кристина Резцова из Подмосковья взяла серебро Кубка России по биатлону
29 ноября 2024, 18:06

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль первого этапа Кубка России по биатлону завоевала спортсменка из Московской области Кристина Резцова, награду ей принёс спринт на 7,5 км среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Кристина Резцова безошибочно работала на стрельбищах, благодаря чему возглавляла гонку вплоть до её заключительного отрезка, однако перед финишем уступила первое место Наталье Шевченко из Свердловской области. Разница с результатом победительницы составила 2,1 секунды», — говорится в сообщении.
Отмечается, что третье место в этом соревновании заняла спортсменка из Беларуси Динара Смольская, она отстала от победительницы на 16,4 секунды.

Первый этап Кубка Росси по биатлону сезона 2024/2025 стартовал 29 ноября в Ханты-Мансийске. Соревнования будут проходить три дня.

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В Коломне проходит первенство России по шорт-треку среди конькобежцев-юниоров
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#биатлон
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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В Дмитрове провели необычный турнир по дзюдо
29 ноября 2024, 17:41

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

В Дмитровском городском округе состоялся турнир «Борьба за поясок» для воспитанников секции дзюдо. Его провёл Молодёжный центр «Родники», входящий в состав Комплексного молодёжного центра «Сфера», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В начале мероприятия присутствующие почтили память земляков, погибших в ходе спецоперации. После разминки юных дзюдоистов разделили на группы по четыре человека. Чтобы стать победителем, каждому предстояло как можно скорее вытащить поясок из-за спины соперника. Всех участников турнира наградили сладкими призами», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, центр активно занимается организацией досуга детей и подростков. Его сотрудники регулярно проводят тематические мероприятия, в которых с удовольствием участвуют юные посетители. Особенно популярными стали спортивные соревнования.

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#дмитров
#турнир
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#спорт
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#молодёжь
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Четвёртый сезон подмосковного проекта «Выходи во двор» стартует в новом формате
29 ноября 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

1 декабря, во Всероссийский день хоккея, команда звёзд «Легенды хоккея» откроет IV сезон подмосковного проекта «Выходи во двор» в Черноголовке. Впервые тренером любительской сборной жителей выступит звёздный гость, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Игра пройдет на льду хоккейного комплекса спортшколы «Черноголовка». Этот каток каждый год открывает в Московской области зимний сезон и первым приглашает спортсменов. В составе легенд на лёд выйдут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев и звёзды Континентальной хоккейной лиги. Неизменным тренером команды профессионалов остаётся легендарный «Як-15» – Александр Якушев», – отметили в ведомстве.
Специальными гостями первого матча сезона в составе сборной профессионалов станут российский актёр театра и кино, хоккеист Пономарёв из сериала «Молодёжка» Илья Коробко; российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин и представитель медийной команды «Роспресса», комментатор и эксперт Виталий Магранов.

Тренером команды любителей в первой встрече нового сезона станет российский актёр, каскадёр, звезда блокбастера «Бой с тенью» и сериала о хоккее «Молодёжка» Денис Никифоров.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Для зрителей будут организованы различные спортивные активности с призами. А для юных хоккеистов двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков проведет мастер-класс.

Место проведения: Черноголовка, б-р архитектора Толмачёва, д. 3 (СШ «Черноголовка»). Мероприятие начнётся в 14:00.

Матчи проекта «Выходи во двор» проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#выходи во двор
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В Коломне проходит первенство России по шорт-треку среди конькобежцев-юниоров
29 ноября 2024, 16:56

Фото: istockphoto.com/EyeEm Mobile GmbH

Первенство России по шорт-треку среди юниоров проходит в подмосковном конькобежном центре «Коломна», турнир стартовал в четверг, 28 ноября, и продлится четыре дня, сообщает пресс-служба администрации городского округа Коломна.
«Участники первенства — юноши и девушки 18-19 лет — соревнуются в многоборье по схеме «1500 м 500 м 1000 м 1500 м» и в смешанной эстафете на дистанции 3000 метров (в каждой команде по два юноши и две девушки)», — говорится в сообщении.
Многоборье проводится в формате личных соревнований, победителей и призёров в этой дисциплине определят по позициям в итоговой классификации. В смешанной эстафете награды будут получать лучшие команды.

Отмечается, что онлайн-трансляция соревнований из конькобежного центра «Коломна» проводится с 29 ноября по 1 декабря.

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#коломна
#спорт
#конькобежный спорт
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