«Тебе доверяли больше, чем ты заслуживаешь»: девушка Максима Глушенкова о его измене

14 декабря 2025, 08:56

Девушка игрока «Зенита» Глушенкова выложила пост после слухов о его измене

Максим Глушенков (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Возлюбленная нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, Анна Нечаева, выложила неоднозначный пост после того, как СМИ написали об измене игрока. Об этом сообщает «Газета.ru»





На своей странице в социальной сети она процитировала писателя Чарльза Буковски, написав об обмане и подорванном доверии.

«Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, — это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь. Чарльз Буковски», — говорится в публикации.