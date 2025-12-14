«Тебе доверяли больше, чем ты заслуживаешь»: девушка Максима Глушенкова о его измене
Девушка игрока «Зенита» Глушенкова выложила пост после слухов о его измене
Возлюбленная нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, Анна Нечаева, выложила неоднозначный пост после того, как СМИ написали об измене игрока. Об этом сообщает «Газета.ru»
На своей странице в социальной сети она процитировала писателя Чарльза Буковски, написав об обмане и подорванном доверии.
«Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, — это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь. Чарльз Буковски», — говорится в публикации.В декабре 18-летняя модель Кира Артамонова выступила с обвинениями в адрес Глушенкова. В личном блоге она опубликовала скриншоты интимных переписок, заявив, что ее собеседником является футболист.
Девушка утверждает, что начала общаться с ним еще в октябре 2024 года, когда ей не было 18 лет: Глушенков прокомментировал ее фотографии и попросил прислать интимные снимки.
Затем модель опубликовала еще несколько переписок. Так, 9 ноября футболист договорился с ней о встрече в отеле, а следующим утром они обменялись еще сообщениями. Позднее в переписке собеседник модели попросил ее больше не писать.